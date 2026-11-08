¡Insolito! Se tapó la cara al salir de un boliche y su equipo lo imitó en un gol

El Galatasaray convirtió en una broma dentro de la cancha el gesto de Ismail Jakobs al intentar ocultar su rostro de las cámaras cuando salía de un local nocturno en Estambul. Sus compañeros lo imitaron durante el festejo de un gol ante Amedspor y el propio defensor se sumó a la celebración.

El episodio ocurrió días después del triunfo por 2-0 ante Stuttgart, por la UEFA Champions League. Tras ese partido, Jakobs y su compañero Lucas Torreira fueron captados al salir de un local de entretenimiento en Etiler. Mientras Torreira no evitó las cámaras, el defensor se subió la ropa para cubrirse la cara y no ser fotografiado.

La escena se viralizó en Turquía y este sábado 7 de noviembre volvió a ser protagonista, esta vez durante el encuentro de la Süper Lig ante Amedspor.

A los siete minutos, Rafael Leao abrió el marcador para el Galatasaray. Durante el festejo, los futbolistas se reunieron cerca del banderín del córner, se inclinaron hacia adelante y se cubrieron el rostro con sus camisetas, reproduciendo el gesto de Jakobs.

Según informó NTV Spor, el propio defensor dio la señal para que sus compañeros realizaran la celebración. Jakobs también participó de la broma.

La secuencia fue difundida por distintos medios turcos y rápidamente se viralizó en las redes sociales, donde fue relacionada con las imágenes de la salida nocturna del futbolista.

Sin embargo, el festejo también generó polémica. El exárbitro Bülent Yıldırım señaló en beIN Sports que cubrirse la cabeza con la camiseta durante una celebración es motivo de tarjeta amarilla y cuestionó que el árbitro no sancionara la acción.

El partido terminó con victoria del Galatasaray por 4-3. Con ese resultado, el equipo llegó a los 28 puntos y se mantuvo como líder del campeonato.