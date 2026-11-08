El Tenerife asumirá los gastos de la hija de Jesús de Miguel hasta que cumpla 18 años

En medio del dolor por la muerte de Jesús de Miguel, el CD Tenerife anunció un gesto de solidaridad con su familia: se hará cargo de los gastos y el bienestar de Carla, la pequeña hija del delantero, hasta que cumpla 18 años.

El compromiso fue anunciado este sábado 7 de noviembre por Rayco García, máximo accionista de la institución, durante el homenaje realizado en el estadio Heliodoro Rodríguez López, donde familiares, compañeros y aficionados se reunieron para despedir al futbolista.

«Entre todos vamos a apadrinar a esa niña, hasta que cumpla los 18 años de edad. No vamos a permitir que le falte nada y que pueda mirar a la isla con una sonrisa. La familia De Miguel Alameda estará en nuestros corazones», expresó García.

La niña tiene un año y cuatro meses y es hija del futbolista y de su pareja, María. Según lo anunciado durante el homenaje, el compromiso del club contempla cubrir sus necesidades de alimentación, vestimenta, salud y educación, además de acompañarla durante su crecimiento.

El capitán del Tenerife, Enric Gallego, también expresó su respaldo a la familia y aseguró que la pareja del jugador, su hija y sus padres no estarán solos. «Queremos que tengan presente que no estáis solos. Aquí tenéis una familia», manifestó.

Un homenaje marcado por la emoción

El acto se desarrolló en el Heliodoro Rodríguez López, el mismo estadio donde Jesús de Miguel sufrió el impacto que terminó provocando su fallecimiento, tras el partido frente al FC Andorra.

La ceremonia comenzó con un minuto de silencio y continuó con una cerrada ovación en memoria del delantero. También participaron sus compañeros, dirigentes, representantes de otros clubes españoles, el presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), David Aganzo, y autoridades locales.

El CD Tenerife decretó cinco días de luto por la muerte del futbolista y suspendió su agenda para acompañar a sus seres queridos.

Más muestras de solidaridad

El apoyo a la familia también llegó desde otros sectores del fútbol español. Una colecta privada impulsada entre jugadores y equipos logró reunir más de 100.000 euros.

Asimismo, el Burgos CF anunció que destinará íntegramente la recaudación de taquilla del encuentro frente al CD Tenerife, correspondiente a la jornada 31 de LaLiga Hypermotion, previsto para el fin de semana del 20 y 21 de marzo de 2027.

De esta manera, el fútbol español continúa expresando su solidaridad con la familia de Jesús de Miguel, cuya muerte generó conmoción en el deporte.