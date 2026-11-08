Así homenajearon el Real Madrid y Valencia al fallecido futbolista Jesús de Miguel

El fútbol español volvió a rendir homenaje a Jesús de Miguel. Esta vez, el escenario fue el estadio de Mestalla, donde Valencia y Real Madrid se unieron este sábado 7 de noviembre para recordar al delantero del CD Tenerife, fallecido el pasado martes 3 de noviembre.

Antes del inicio del encuentro correspondiente a la jornada 12 de LaLiga, los futbolistas de ambos equipos saltaron al terreno de juego con camisetas especiales que llevaban el dorsal 9 y el mensaje «Siempre en nuestro recuerdo», además de portar brazaletes negros.

En el centro del campo se realizó una ofrenda floral en memoria del jugador. Los futbolistas formaron un semicírculo abrazados mientras el árbitro principal, Francisco José Hernández, depositaba un ramo de flores. Posteriormente, el estadio guardó un minuto de silencio acompañado de una cerrada ovación.

Uno de los momentos más emotivos se vivió con la reacción del entrenador del Valencia, Javier Aguirre, quien fue captado con lágrimas en los ojos durante el homenaje. El técnico ya había expresado sus condolencias a la familia del futbolista, al CD Tenerife y al arquero Jesús Owono.

El reconocimiento continuó durante el partido. Al llegar al minuto 9, en referencia al dorsal que utilizaba De Miguel, el árbitro detuvo el encuentro y los videomarcadores proyectaron imágenes del delantero. Los aficionados de Mestalla se levantaron de sus asientos para aplaudirlo.

Desde la grada de animación del Valencia también se escucharon cánticos en memoria del futbolista, mientras se exhibía una pancarta con el mensaje «Jesús de Miguel DEP».

Como otra muestra de respeto, el Valencia izó la bandera del CD Tenerife a media asta durante la jornada de competición.

Un homenaje en todo el fútbol español

El reconocimiento en Mestalla formó parte de una iniciativa conjunta de la Real Federación Española de Fútbol, LaLiga y Liga F, que establecieron homenajes durante los partidos disputados entre el 6 y el 9 de noviembre bajo el lema «Siempre en nuestro recuerdo».

La medida contempla minutos de silencio y la detención de los encuentros en la primera interrupción a partir del minuto 9, para recordar al delantero de 30 años.

Jesús de Miguel falleció en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife, después de sufrir un fuerte impacto durante el encuentro entre el CD Tenerife y el FC Andorra.

El Real Madrid se llevó la victoria

Tras los momentos de homenaje, el fútbol continuó en Mestalla. El Real Madrid se impuso por 0-3 al Valencia, con goles de Fede Valverde, a los 28 minutos; Arda Güler, a los 36; y Kylian Mbappé, a los 75.

El resultado permitió al conjunto madridista sumar tres puntos importantes en la lucha por los primeros puestos de LaLiga.