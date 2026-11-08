¡Atención! El dólar paralelo registra nuevas variaciones la noche de este domingo

El dólar paralelo registra un incremento en sus precios de compra y venta la noche de este domingo 8 de noviembre, en comparación con los valores reportados al inicio de la jornada, según los datos publicados por el portal dolarboliviahoy.com.

A las 19:40, la divisa estadounidense se cotiza en Bs 11,99 para la compra y Bs 11,97 para la venta. Durante las primeras horas del día, los valores se encontraban en Bs 11,94 para la compra y Bs 11,96 para la venta.

Esto representa un incremento de cinco centavos en el precio de compra y de un centavo en el de venta en el transcurso de la jornada.

Por su parte, el dólar oficial se mantiene en Bs 11,81, cotización establecida por el Banco Central de Bolivia (BCB) para este sábado 7, domingo 8 y lunes 9 de noviembre.

Así se encuentran las cotizaciones este domingo 8 de noviembre:

Dólar oficial: Bs 11,81.

Dólar paralelo (compra): Bs 11,99.

Dólar paralelo (venta): Bs 11,97.