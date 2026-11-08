Bolivia coordina acciones ante las amenazas climáticas de El Niño

Bolivia se declaró en emergencia nacional ante los efectos del fenómeno de El Niño 2026-2027. El presidente Rodrigo Paz promulgó el Decreto Supremo 5759 para activar mecanismos de respuesta y movilizar recursos frente a las amenazas climáticas que ya afectan a distintas regiones del país.

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, explicó que la medida permitirá articular acciones entre el Gobierno nacional, las gobernaciones y los municipios, con el objetivo de atender a las familias damnificadas y reducir el impacto de los próximos eventos climáticos.

“El decreto no está inventando la asistencia, pero sí establece un respaldo común para organizar una respuesta común frente a todos estos eventos”, señaló la autoridad.

La declaratoria se sustenta en los daños registrados hasta finales de octubre: 114.048 familias afectadas en 63 municipios de seis departamentos, además de 1.486 comunidades perjudicadas, 167.511 hectáreas agrícolas afectadas —60.106 reportadas como perdidas— y más de 75 mil cabezas de ganado perdidas.

Sequía e inundaciones: las amenazas para el país

El escenario climático presenta dos situaciones distintas. La falta de precipitaciones golpea al altiplano, los valles y el Chaco, mientras que los pronósticos advierten sobre lluvias intensas, riadas, inundaciones y desbordes en regiones del oriente y el norte.

También se prevén periodos de sequía en el norte amazónico y parte de la Chiquitanía, con riesgo de incendios forestales. Las señales más significativas podrían presentarse entre diciembre y febrero.

En las comunidades afectadas, la falta de agua y forraje ya provoca la pérdida de ganado. “Lo que queremos es alimento, combustible y cisternas. Mis vacas se me mueren, no tienen alimento”, expresó uno de los productores afectados.

¿Qué acciones contempla la emergencia nacional?

La normativa permitirá gestionar mecanismos de financiamiento y coordinar la intervención de los ministerios vinculados a producción, agua, infraestructura, medio ambiente y economía, además de las gobernaciones y alcaldías.

También se prevé el despliegue de las Fuerzas Armadas, maquinaria pesada y cooperación internacional, de acuerdo con las necesidades de cada región.

Las autoridades solicitaron a los gobiernos departamentales y municipales presentar sus evaluaciones de daños y necesidades para gestionar la asistencia correspondiente.