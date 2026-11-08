Campaña antirrábica desplegará 8.080 brigadas en La Paz y El Alto

La población podrá llevar a sus mascotas a los puntos de vacunación habilitados durante este fin de semana, cuando se desarrollará la campaña departamental contra la rabia canina y felina. Para esta actividad se desplegarán 8.080 brigadas en La Paz y El Alto, con el apoyo de personal de salud, universidades y equipos municipales.

El responsable de Zoonosis del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Erasmo Cordero, informó que la campaña abarcará los 87 municipios de las 20 provincias del departamento, aunque la mayor concentración de brigadas estará en las ciudades de La Paz y El Alto, donde se registra una importante población de perros y gatos.

“Estamos desplegando 8080 brigadas para ciudad de Alto y La Paz; van a estar más o menos más de 16 mil personas trabajando”, explicó.

Habrá puntos fijos en plazas, parques y mercados

La vacunación se realizará mediante puestos fijos instalados en distintos sectores de ambas ciudades. Entre los lugares mencionados por el responsable de Zoonosis están el Monoblock, el Parque Bolivia, la plaza San Francisco y la Periférica, además de otros espacios públicos, mercados y plazas.

La atención se desarrollará durante las dos jornadas, desde las 08:00 hasta las 16:00.

¿Qué animales serán vacunados?

Cordero explicó que durante esta campaña las brigadas priorizarán a perros que tienen propietario. La vacunación de animales que viven en las calles o que no cuentan con responsables será abordada posteriormente mediante estrategias coordinadas con los municipios y los centros de zoonosis.

“Obviamente las brigadas que nosotros estamos desplegando van a vacunar perros que tienen dueño, porque nosotros no vamos a podernos atrevernos a vacunar un perro que está en la calle”, indicó.

No obstante, señaló que si una persona se hace responsable de un perro comunitario y lo lleva a vacunar, podrá recibir la dosis correspondiente.

El Sedes convocó a los propietarios a participar de la campaña y llevar a sus perros y gatos a los puntos habilitados, como parte de las acciones de prevención y protección de la salud pública.