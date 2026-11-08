Un hombre de aproximadamente 25 años fue encontrado sin vida en el interior de una habitación de un hotel ubicado en inmediaciones de la exterminal de Oruro. La Policía tomó conocimiento del hecho y, junto con el Ministerio Público, inició las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias y las causas del fallecimiento.

El subcomandante de la Policía de Oruro, Wilson Flores, informó que la institución recibió la alerta por parte del encargado del establecimiento hotelero.

“Hemos recibido justamente la información de un encargado del hotel exterminal. En el interior de una habitación estaría una persona de sexo masculino de aproximadamente 25 años de edad sin signos de vida. En este momento se está realizando el levantamiento legal del cadáver a la cabeza del director funcional, como es el fiscal, para determinar las causas de la muerte y ver si presenta signos de violencia o qué caso se trata la causa en sí del fallecimiento de esta persona”, señaló la autoridad policial.

De acuerdo con los primeros datos proporcionados por la Policía, el joven habría llegado desde el departamento de Sucre para participar en las actividades folklóricas que se desarrollan en Oruro. Además, se presume que formaba parte de una fraternidad.

“Lo que tenemos conocimiento es que habría llegado del interior de acá, del departamento de Sucre, si no me equivoco, para hacer partícipe en este convite, ya que sería parte integrante de una fraternidad”, agregó Flores.

Por el momento, no se conocen las circunstancias en las que se produjo la muerte ni se ha establecido si el cuerpo presenta signos de violencia. Estos aspectos deberán ser esclarecidos mediante las investigaciones y los estudios correspondientes.

Policía pide evitar el consumo excesivo de alcohol

Tras el hallazgo, el subcomandante también aprovechó para recomendar a los bailarines y espectadores que participan de las actividades folklóricas evitar el consumo excesivo de bebidas alcohólicas.

“Claro que sí, recomendamos a todos los bailarines, a todas las personas que están realizando aquí, de espectadores también, que eviten el exceso en el consumo de bebidas alcohólicas. La Policía Boliviana está realizando el control preventivo en todo el recorrido y zonas adyacentes. Asimismo, como pueden ver, el patrullaje aéreo no tripulado que estamos dando utilidad en esta oportunidad para realizar los controles y el patrullaje preventivo en este sector”, indicó.