Doria Medina cuestiona el primer año de Rodrigo Paz, pero pide “no perder la esperanza”

El empresario y político Samuel Doria Medina hizo una evaluación crítica del primer año de gestión del presidente Rodrigo Paz y consideró que el Gobierno comenzó de manera decepcionante, lejos de las expectativas que llevaron a un cambio político en las últimas elecciones. Sin embargo, pese a sus cuestionamientos, cerró su reflexión con un mensaje de esperanza y confianza en la capacidad de los bolivianos para superar la crisis.

A través de una publicación en sus redes sociales, Doria Medina sostuvo que el actual Gobierno no representa el inicio de un nuevo ciclo político, sino una etapa de transición hacia ese cambio que, a su juicio, todavía está pendiente.

“Un año después, sabemos que este gobierno no será el inicio del nuevo ciclo, sino la transición hacia él. Ha comenzado de forma decepcionante, pensando más en las formas, los viajes y los escándalos que, en la economía, que fue el tema por el que se dio el cambio en las elecciones”, escribió.

Uno de los principales cuestionamientos del empresario estuvo dirigido a la política económica del Ejecutivo. Consideró que la economía no ocupó el lugar central que debía tener en la agenda gubernamental y señaló que todavía no se consiguieron resultados en asuntos fundamentales como el control de la inflación y la estabilidad de las finanzas públicas.

“Por eso el programa económico no ha sido el eje de la actividad gubernamental, no se ha combatido la inflación, no se ha terminado de estabilizar las finanzas, ni se han tomado medidas para aprovechar el superávit comercial y aumentar los ingresos nacionales de exportación”, manifestó.

Doria Medina también cuestionó el funcionamiento político del Gobierno y consideró que no se han generado las condiciones necesarias para fortalecer una democracia pluralista. En ese sentido, criticó la reducción de la iniciativa parlamentaria y el comportamiento de la mayoría que respalda al oficialismo.

“Tampoco ha liberado las fuerzas de la democracia pluralista: sigue reduciendo la iniciativa parlamentaria con el apoyo de una mayoría que en general tiene motivaciones individuales antes que ideológicas para ser oficialista”, agregó.

Corrupción y desgaste político

Otro de los aspectos que llamó la atención en su evaluación fue la situación de la corrupción y el desgaste de la imagen gubernamental. El empresario consideró que la administración de Rodrigo Paz ya enfrenta cuestionamientos que afectan su credibilidad, tanto por hechos concretos como por la percepción ciudadana.

“Llega a esta fecha tan temprana con muchas marcas y cicatrices por la corrupción objetiva y por la percepción general de que están robando al país”, escribió.

Pese a este panorama, Doria Medina señaló que uno de los factores que todavía sostiene al presidente es la decisión de una mayoría de ciudadanos de no regresar al pasado político.

A su criterio, el Gobierno todavía tiene tiempo para corregir sus errores y modificar el rumbo de su administración. Sin embargo, puso en duda que esto ocurra si las autoridades no reconocen las fallas cometidas y mantienen una visión positiva de su propio desempeño.

“Lo que sostiene a Rodrigo Paz es la decisión de la mayoría de no volver al pasado por ningún motivo. Siempre es posible enmendar lo que se ha hecho mal. El gobierno tiene mucho tiempo por delante. No creo que esto pase, sin embargo, porque no hay conciencia del error y las autoridades piensan que lo han hecho bárbaro y que las encuestas no sirven”, agregó.

“No hay que perder la esperanza”

A pesar de las críticas, el empresario terminó su publicación con un mensaje dirigido a la ciudadanía. Destacó que, mientras persisten los problemas económicos y las dificultades provocadas por el ajuste, los bolivianos continúan buscando alternativas para salir adelante.

En su reflexión, resaltó el trabajo, los emprendimientos y la capacidad de adaptación de la sociedad frente a un escenario económico complicado. Para Doria Medina, la recuperación del país no depende únicamente de las decisiones del Gobierno, sino también del esfuerzo de quienes siguen produciendo y buscando oportunidades.

“Pero no hay que perder la esperanza: mientras tanto, la sociedad trabaja, emprende y encuentra modos de adaptarse a la crisis, al propio ajuste, y de reconstruir una economía en ruinas. Confío en la gente para salir de este mal momento histórico”, concluyó.