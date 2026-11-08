A horas de la llegada del papa León XIV a Argentina, detienen a un hombre por amenazar al pontífice

Un hombre fue detenido en Argentina luego de ser señalado por realizar amenazas de muerte contra el papa León XIV, en el contexto de la visita que el pontífice tiene prevista al país entre el 8 y el 11 de noviembre. El procedimiento fue informado por la Secretaría de Inteligencia de la Nación (SIDE), que destacó la rapidez con la que se logró identificar y detener al sospechoso.

De acuerdo con el comunicado difundido por el organismo en sus redes sociales, la detención se concretó “a partir de información producida por la Subsecretaría de Operaciones” de la SIDE, que posteriormente fue “aportada debidamente al Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina”.

La Secretaría de Inteligencia precisó que el operativo se llevó adelante “en menos de 24 horas desde que se obtuvo información de la amenaza”. La medida fue ordenada por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay, donde quedó radicada la investigación.

Hasta el momento, las autoridades no difundieron la identidad del detenido ni brindaron detalles sobre las circunstancias en las que se habrían realizado las amenazas. Sin embargo, confirmaron que estaban relacionadas con la visita del líder de la Iglesia católica a territorio argentino.

En su comunicado, la SIDE destacó que “la rápida resolución del caso fue posible gracias a la coordinación efectiva entre las áreas de Inteligencia, las Fuerzas Federales y la Justicia”.

Además, el organismo reafirmó "su compromiso con la anticipación de riesgos y detección de amenazas, y trabaja de manera coordinada con las Fuerzas Federales para garantizar que la visita del Papa se desarrolle con normalidad y en un marco de seguridad".

Una visita con agenda en Buenos Aires, Córdoba y Luján

La llegada del papa León XIV está prevista para las 16:30 de este domingo 8 de noviembre, en el Aeroparque Jorge Newbery, donde recibirá la bienvenida oficial. Media hora después, a las 17, comenzará sus actividades con una visita al Monumento a San Martín, ubicado en la plaza del mismo nombre.

Posteriormente, a las 17:20, participará de una ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada, donde también mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei, previsto para las 17:50. La agenda continuará en el Palacio Libertad, antiguo Centro Cultural Kirchner (CCK), con una reunión junto a autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático.

Durante su estadía, que se extenderá hasta el 11 de noviembre, el pontífice recorrerá distintos puntos del país, entre ellos la Ciudad de Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján. En esos lugares tiene previstas celebraciones religiosas multitudinarias y reuniones con autoridades, representantes de distintos sectores sociales y miembros de la Iglesia.

La visita tiene un significado especial para Argentina, ya que será la primera llegada de un Papa al país desde 1987, cuando Juan Pablo II realizó su segundo viaje apostólico a territorio argentino.