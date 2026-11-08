Los cuerpos encontrados en la casa del atacante de Cracovia son sus padres y hermana

La Policía polaca confirmó este domingo que los tres cuerpos hallados sin vida en la vivienda del presunto autor del tiroteo de ayer en el centro de Cracovia, un polaco de 24 años, corresponden a su padre, madre y hermana, de 53, 52 y 21 años, respectivamente, aunque aún se desconocen los detalles que llevaron a su muerte.



Mientras, Krzysztof Jan Klęczar, el gobernador de la provincia de Pequeña Polonia, cuya capital es Cracovia, informó de que cuatro de los seis fallecidos en el tiroteo indiscriminado en la plaza mayor de la ciudad son polacos, un quinto es británico y una sexta víctima también es extranjera.



En una rueda de prensa confirmó que se trata de cuatro mujeres y dos hombres de entre 32 y 61 años.



Klęczar indicó que todas las personas que el sábado fueron ingresadas en seis hospitales "han sobrevivido" la noche.



Entre los 16 heridos, hay 11 ciudadanos polacos y cinco extranjeros, incluidas una nacional portuguesa y una ciudadana rusa, según confirmaron el Ministerio de Asuntos Exteriores luso y la Embajada de Rusia en Polonia en sus respectivas redes sociales.



En 14 casos, el estado de salud es estable, en uno, grave y en otro, crítico, de acuerdo con el gobernador.



En este último caso se trata del presunto autor del tiroteo, un polaco de 24 años, que fue abatido por la Policía cuando huía en el coche con el que había irrumpido en la plaza del Mercado. Fue intervenido quirúrgicamente en repetidas ocasiones anoche en un hospital de Cracovia y su estado actual "se califica de crítico", señaló Klęczar.



A su vez, el estado de salud de los dos agentes de policía que lograron neutralizar al detenido "sigue siendo grave", señaló. Uno ha despertado y el otro permanece en coma inducido bajo cuidados médicos intensivos.



Las autoridades han instado a donar sangre para ayudar al agente que resultó gravemente herido en un intercambio de disparos con el presunto tirador, Jakub Kulik.



El gobernador recalcó que la plaza mayor permanecerá cerrada hasta la conclusión de las diligencias.



"Los agentes han trabajado allí toda la noche. Siete fiscales trabajan recabando y asegurando pruebas de este crimen. Una vez concluyan, la plaza se reabrirá a vecinos y turistas, pero la hora exacta se desconoce por ahora", explicó.



El lugar donde fue reducido el detenido también permanece bajo estricta custodia, añadió, y afirmó que a última hora del sábado concluyó la inspección de su vehículo mediante unidades especializadas para descartar la presencia de explosivos u otro armamento.



"Las pesquisas han finalizado en el coche, descartándose ese tipo de peligro material, por lo que la zona ya no precisa evacuación, aunque sigue acordonada mientras prosiguen las actuaciones policiales", indicó.



En el operativo que se activó tras el tiroteo a las 15.00 hora local (14.00 GMT) intervinieron 1.146 agentes de Policía, 24 dotaciones del Cuerpo Estatal de Bomberos con 62 profesionales y rescatistas.



El gobernador explicó que se recibieron 40 llamadas en el Centro de Notificación de Emergencias y que "en menos de dos minutos llegó al lugar la Policía" y "a los tres minutos, esa primera patrulla intervino de manera activa" y "a los los cuatro minutos aparecieron las primeras dotaciones de los equipos de emergencias médicas". EFE

