Santa Misa presidida por el Papa León XIV en la Catedral Basílica de Florida, Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres

El papa León XIV celebrará este domingo una misa en la ciudad de Florida, Uruguay, en honor a la Virgen de los Treinta y Tres, patrona del país, como parte de las actividades centrales de la última jornada de su visita apostólica.

La celebración tendrá lugar en la Catedral Basílica de Florida, Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, en el marco de una festividad de especial significado religioso para los uruguayos.

La misa marcará el acto central de la visita del pontífice al país, antes de su partida hacia Argentina, segunda escala de su gira por Sudamérica.

El Papa visitó una parroquia antes de la celebración

En su recorrido desde Montevideo hacia Florida, León XIV realizó una parada en la parroquia de Santa Teresita, ubicada en Juanicó, departamento de Canelones.

Según informó el Vaticano, el pontífice ingresó al templo para un breve momento de recogimiento y saludó a unas 2.000 personas que aguardaban su llegada en el exterior.

Durante el encuentro, recordó que se trata de la primera parroquia dedicada a Santa Teresita en Uruguay después de su canonización y mencionó la devoción que su propia familia siente por la santa francesa.

También invitó a los presentes a vivir su fe sin temor.

"Dios nos acompaña en todo momento, tanto cuando estamos felices como cuando sufrimos. Que el Señor nos ayude a crecer en la fe, a no temer decir: Soy cristiano, soy católico, creo en Jesucristo", expresó.

Antes de continuar su recorrido, impartió una bendición a los fieles que se congregaron para recibirlo.

Uruguay, primera parada de su gira sudamericana

La misa en Florida representa el último acto de León XIV en Uruguay. Tras concluir las actividades religiosas, el pontífice partirá hacia Argentina para continuar su recorrido por Sudamérica.

La visita tiene como uno de sus momentos principales la celebración en el santuario dedicado a la Virgen de los Treinta y Tres, una de las principales expresiones de devoción católica del país.