Familiares, amigos y vecinos dieron el último adiós a Abigail, la niña de seis años cuyo cuerpo fue encontrado sin vida en el río Chocaya, en la zona de El Paso, municipio de Quillacollo. Su despedida estuvo marcada por el dolor y la indignación de quienes ahora piden esclarecer lo ocurrido y determinar si las denuncias de maltrato que rodean el caso fueron atendidas oportunamente.

La pequeña había sido reportada como desaparecida la noche del miércoles 4 de noviembre. Un día después, su cuerpo fue encontrado en las aguas del río, luego de que su padre alertara a la Policía sobre su desaparición.

La muerte de Abigail generó consternación entre los vecinos, quienes aseguraron que la niña habría sufrido maltratos constantes en su entorno familiar. Según sus testimonios, la menor incluso habría presentado quemaduras provocadas con una cuchara caliente y, en varias ocasiones, deambulaba por las calles sin recibir alimentación, por lo que eran los vecinos quienes le proporcionaban comida.

Los denunciantes también señalaron que existían antecedentes y que se habrían presentado denuncias ante la Defensoría de la Niñez. Estos aspectos deberán ser investigados para establecer si hubo alertas previas y qué acciones se asumieron para proteger a la pequeña.

En el marco de las investigaciones, la madrastra fue aprehendida y permanece en dependencias policiales. De acuerdo con su declaración preliminar, Abigail habría tenido un altercado con su hermanastro de dos años y, posteriormente, recibió sopa caliente. La mujer sostuvo que la niña sufrió una broncoaspiración, cayó y se golpeó la cabeza contra un mueble.

Según esa versión, al darse cuenta de que la menor no presentaba signos vitales, habría esperado hasta la noche para trasladar el cuerpo en un aguayo y arrojarlo al río. La mujer habría actuado por temor a la reacción del padre de la niña.

El informe preliminar del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) señala la broncoaspiración como causa de muerte. Sin embargo, las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento y los hechos posteriores continúan bajo investigación.

Por su parte, el padre de Abigail alertó a las autoridades después de regresar de su trabajo y no encontrar a su hija. Según la información proporcionada, revisó las cámaras de seguridad y, tras observar lo ocurrido, comunicó el hecho a la Policía.

El caso es investigado como presunto infanticidio y tanto la madre como el padre forman parte de las investigaciones, mientras las autoridades buscan esclarecer las responsabilidades y verificar las denuncias de violencia.