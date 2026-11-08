Padres rechazan el paro de maestros y advierten que las clases podrían extenderse hasta diciembre

La suspensión de clases anunciada para este lunes y martes genera el rechazo de los padres de familia en Santa Cruz, quienes cuestionan la decisión del magisterio de ratificar un paro de 48 horas en la recta final de la gestión escolar, cuando los estudiantes se encuentran en plena etapa de evaluaciones y exámenes finales.

Los padres de familia consideran que la medida perjudica directamente a los alumnos y piden a los maestros y al Ministerio de Educación encontrar una solución mediante el diálogo, sin afectar el desarrollo de las actividades educativas.

“Como padres de familia, rechazamos la verdad, las medidas o la forma de protestar del magisterio de los docentes. Creemos que no se puede, lo repetimos hasta el cansancio, no se puede combatir un mal haciendo un mal más grande”, manifestó Jaime Caraballo, representante de los padres de familia de Santa Cruz.

El dirigente expresó su preocupación por el momento en que se realiza la protesta, tomando en cuenta que restan pocas semanas para finalizar las actividades escolares.

“Esto quiere decir que no podemos perjudicar a los estudiantes cuando ya estamos prácticamente en la última, pero la última instancia son dos, tres semanas más que nos quedan de clase y estar perjudicándolos cuando están en plenas evaluaciones, en plenos exámenes finales”, señaló.

Caraballo sostuvo que los docentes tienen otras alternativas para expresar sus demandas sin suspender las clases. Entre ellas mencionó las huelgas de hambre y las movilizaciones que ya realizan algunos maestros en Santa Cruz.

“Yo creo que el magisterio debe buscar otra forma, otro mecanismo de protestar, como la huelga de hambre, por ejemplo, que están muchos docentes aquí en Santa Cruz, buscar marcha, pero no estamos de acuerdo con los paros por el perjuicio que causan los docentes”, agregó.

Advierten posible ampliación del calendario escolar

Otro de los puntos que preocupan a los padres de familia es el posible retraso en la conclusión del año escolar. Caraballo recordó que la normativa establece disposiciones sobre las inasistencias de los docentes y señaló que las autoridades educativas deberán analizar las medidas que correspondan.

“El reglamento es claro: el reglamento de sanciones del magisterio y tanto el del Ministerio de Educación establecen que, ante la falta de los docentes, obviamente tiene que haber descuentos; tiene que ser día trabajado, día pagado. Pero eso ya lo verán las autoridades; ver la manera de que esta situación no siga avanzando”, afirmó.

Asimismo, indicó que la Dirección Departamental de Educación (DDE) tendrá que evaluar una posible modificación del calendario escolar, que inicialmente tenía prevista la finalización de clases para el 2 de diciembre.

“Ahora con este perjuicio que están haciendo los paros ya tres días, obviamente que va a tener que reprogramarse y esperemos que no tengamos que esperar avanzando hasta el 10, 15, tal vez 20 de diciembre”.