El clima presentará diferentes condiciones en Bolivia este domingo 8 de noviembre. El pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) anticipa cielos nubosos, lluvias y posibles tormentas eléctricas en varias ciudades capitales, además de temperaturas que variarán según la región.

De acuerdo con el reporte oficial, las temperaturas mínimas estarán entre los 3°C y 22°C, mientras que las máximas alcanzarán valores de entre 14°C y 28°C. El occidente tendrá las condiciones más frías durante las primeras horas del día, en tanto que el norte registrará los valores más elevados.

En La Paz, el termómetro marcará una mínima de 8°C y una máxima de 17°C. Durante la mañana se esperan cielos nubosos, mientras que por la tarde existe previsión de tormentas eléctricas y lluvias. Por la noche volverá a predominar la nubosidad.

En El Alto, las temperaturas oscilarán entre los 5°C y 14°C. La jornada comenzará con cielo nublado, tendrá probabilidad de tormentas eléctricas durante la tarde y mantendrá condiciones nubosas por la noche.

El pronóstico del tiempo anticipa lluvias y tormentas eléctricas para varias ciudades capitales de Bolivia este domingo 8 de noviembre.

Por su parte, Oruro registrará una mínima de 5°C y una máxima de 18°C. Se espera algo de sol entre las nubes durante la mañana, cielo nuboso por la tarde y posibles tormentas eléctricas durante la noche.

En Potosí, la temperatura mínima llegará a 3°C y la máxima alcanzará los 16°C. El pronóstico muestra cielos nubosos durante la mañana, tormentas eléctricas por la tarde y lluvias durante la noche.

Valles: lluvias y temperaturas moderadas

En los valles también se esperan cambios en las condiciones del tiempo. Cochabamba tendrá temperaturas entre los 13°C y 25°C. El cielo estará nuboso durante la mañana, con previsión de tormentas eléctricas por la tarde y lluvias durante la noche.

En Sucre, el termómetro marcará una mínima de 11°C y una máxima de 19°C. Se prevén cielos nubosos durante la mañana, lluvias por la tarde y nuevamente nubosidad durante la noche.

Mientras tanto, Tarija tendrá temperaturas que oscilarán entre los 10°C y 22°C. Según el reporte, se espera cielo nuboso durante toda la jornada, tanto en la mañana como en la tarde y la noche.

Oriente: Cobija alcanzará los 28°C

En el norte y el oriente del país se registrarán algunas de las temperaturas más elevadas del domingo. Sin embargo, también se esperan precipitaciones en determinadas ciudades.

Cobija tendrá la temperatura máxima más alta entre las capitales, con 28°C, mientras que su mínima será de 22°C. El pronóstico anticipa lluvias durante la mañana y la tarde, aunque las condiciones mejorarán por la noche, cuando se espera cielo nuboso.

En Trinidad, las temperaturas estarán entre los 21°C y 27°C. Se prevé cielo nuboso durante la mañana, la tarde y la noche, sin precipitaciones señaladas en el reporte gráfico.

Finalmente, Santa Cruz de la Sierra registrará una mínima de 17°C y una máxima de 24°C. La jornada estará marcada por cielos nubosos durante los tres periodos del día, sin lluvias indicadas en el pronóstico.