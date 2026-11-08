¡Llegó el día! 'Bolivia siglo XXI' se estrena este domingo a las 18:50 por Red Uno

La historia reciente de Bolivia llegará este domingo a las pantallas de Red Uno con el estreno de 'Bolivia siglo XXI', una serie documental de 12 capítulos impulsada por el expresidente Carlos Mesa, que propone reconstruir los principales acontecimientos políticos, sociales e institucionales que marcaron al país durante los últimos 25 años.

La primera entrega se estrenará este 8 de noviembre, a las 18:50, y buscará acercar al público a los hechos que definieron el rumbo de Bolivia desde el retorno a la democracia hasta los cambios políticos más recientes.

El proyecto representa una continuación de Bolivia siglo XX, la producción anterior de Mesa, que estuvo conformada por 24 programas dedicados a repasar la historia nacional del siglo pasado.

“Hicimos 24 programas para cubrir el siglo XX en su conjunto y ahora hacemos 12 para cubrir 25 años del siglo XXI”, manifestó el exmandatario al presentar la nueva producción.

De la Guerra del Gas a los cambios de gobierno

La serie comenzó a desarrollarse en enero de este año y tendrá dos componentes principales: el repaso cronológico de los acontecimientos políticos y la revisión de temas que atravesaron la historia nacional, como el papel de la mujer, los recursos naturales, el medioambiente y las tensiones entre las rupturas institucionales y el ejercicio democrático.

El primer capítulo llevará el título “La estela de la democracia” y abordará el periodo que comenzó con el retorno de Bolivia al sistema democrático en 1982, además de los acontecimientos que marcaron las siguientes dos décadas.

A partir de ese punto, la producción avanzará por episodios que dejaron huella en la vida política y social del país. Entre ellos figuran la Guerra del Agua de 2000, la crisis de octubre de 2003, la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada y la posterior llegada de Evo Morales al poder.

También se revisarán la gestión presidencial de Carlos Mesa, la aprobación de la Constitución Política del Estado en 2009, los conflictos entre el Gobierno central y las regiones, el referéndum del 21 de febrero de 2016 y la crisis política de 2019.

El recorrido incluirá el Gobierno transitorio de Jeanine Áñez, la pandemia del COVID-19, la administración de Luis Arce y las divisiones internas del Movimiento Al Socialismo (MAS).

La producción llegará hasta la elección de Rodrigo Paz y Edmand Lara como presidente y vicepresidente del Estado, respectivamente, aunque no abordará el desarrollo de su gestión gubernamental.

Carlos Mesa también contará su experiencia como protagonista

Uno de los aspectos particulares del documental será la participación del propio Carlos Mesa en el relato histórico. El expresidente explicó que, a diferencia de la serie dedicada al siglo XX, en esta ocasión tuvo que reconstruir acontecimientos en los que estuvo involucrado directamente, primero como vicepresidente y después como jefe de Estado.

“Bolivia del siglo XX me tuvo a mí como testigo de la historia y Bolivia del siglo XXI me tiene como testigo y como protagonista”, expresó.

Mesa reconoció que esta condición representa un desafío al momento de contar los hechos y planteó que ninguna reconstrucción histórica puede desprenderse completamente de la perspectiva de quien la realiza.

“Soy consciente de que es imposible la neutralidad, es imposible una objetividad absoluta. Uno tiene una perspectiva y una interpretación de lo que ha hecho”, sostuvo.

Como parte de ese ejercicio, decidió incluir en el segundo capítulo, denominado “La dramática transición”, un testimonio personal que grabó en 2008, con el propósito de mostrar cómo interpretaba su propia gestión presidencial algunos años después de haber dejado el cargo.

Una producción para acercar la historia a los jóvenes

Más allá del repaso político, Mesa señaló que uno de los principales objetivos de la serie es convertirse en un material de apoyo para las nuevas generaciones, especialmente para quienes no vivieron directamente los acontecimientos que transformaron al país.

Recordó que, después de la difusión de Bolivia siglo XX, recibió comentarios de jóvenes que conocieron distintos episodios de la historia nacional a través de esos programas.

“Estos programas, esta serie de programas ahora de Bolivia siglo XXI, son instrumentos pedagógicos complementarios muy útiles, sino indispensables, para acercar a los chicos, a las chicas al conocimiento de su historia”, señaló.

La intención es que el documental no quede limitado a la televisión. Mesa anunció que posteriormente estará disponible en plataformas digitales y que también se prepararán materiales más breves para su difusión en redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok.

Democracia e instituciones, entre las reflexiones de la serie

Durante la presentación del proyecto, el expresidente también se refirió a las dificultades que Bolivia enfrentó para consolidar sus instituciones democráticas.

Mesa consideró que los conflictos políticos, las movilizaciones y la polarización muestran que el país todavía tiene desafíos pendientes en la construcción de instituciones sólidas. Al mismo tiempo, destacó que distintas crisis pudieron resolverse mediante mecanismos constitucionales.

También manifestó su preocupación por los cuestionamientos que afectan al sistema judicial y por la falta de continuidad en el fortalecimiento institucional.

“No hemos sido capaces de construir instituciones sólidas en el tiempo o, cuando las construimos, vino alguien y las destruyó rápidamente para sus propios intereses”, afirmó.

La producción cuenta con la participación de Mario Espinoza, Ximena Valdivia, Cristian Morales y otros integrantes del equipo de realización.

¿A qué hora y dónde ver “Bolivia siglo XXI”?

La primera entrega de Bolivia siglo XXI se estrenará este domingo 8 de noviembre, a las 18:50, por Red Uno de Bolivia.

El capítulo inicial cerrará con los problemas de salud del expresidente Hugo Banzer. El segundo retomará ese momento para abordar su enfermedad y posterior renuncia a la presidencia.