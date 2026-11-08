Entre coronas de flores, cigarros, hojas de coca, velas y muestras de devoción, el Cementerio General de La Paz fue escenario del tradicional desentierro de las Ñatitas, una celebración que cada noviembre reúne a creyentes que mantienen viva una de las costumbres más arraigadas de la cultura paceña.

La actividad marca el inicio de esta festividad, cuya jornada central se celebra este domingo 8 de noviembre. Desde tempranas horas, los devotos se acercan a sus calaveritas para adornarlas, ofrecerles presentes, elevar oraciones y expresar sus peticiones y agradecimientos por los favores que, según sus creencias, recibieron durante el año.

Un hombre ofrece hojas de coca a calaveras vestidas con gorros morados durante una ceremonia de Ñatitas.

Las Ñatitas son cráneos humanos que sus creyentes consideran protectores y a los que atribuyen poderes milagrosos. En muchos casos, pertenecieron a familiares o personas cuyos restos quedaron en el olvido, incluso a quienes fallecieron en circunstancias trágicas. Para sus devotos, sin embargo, representan mucho más que restos humanos: son una compañía espiritual a la que cuidan, respetan y veneran.

Creyentes rinden homenaje a las Ñatitas con ofrendas y cuidados en el Cementerio General de La Paz.

Durante el año, algunas familias conservan las Ñatitas en sus hogares, donde les dedican atenciones y ofrendas. En noviembre, especialmente cada 8 de noviembre, la devoción se traslada también al Cementerio General, donde se realizan misas y encuentros para agradecer los favores recibidos y renovar sus pedidos de protección.

Creyentes rinden homenaje a las Ñatitas con ofrendas y cuidados en el Cementerio General de La Paz.

Las calaveritas son adornadas con flores, coronas y gorras, mientras que los cigarros y las hojas de coca forman parte de los presentes que sus creyentes les ofrecen. Cada elemento tiene un significado dentro de esta práctica, en la que la fe se expresa mediante gestos, costumbres y promesas que pasan de padres a hijos.

Creyentes rinden homenaje a las Ñatitas con ofrendas y cuidados en el Cementerio General de La Paz.

Esta celebración, conocida como la fiesta de las Ñatitas, refleja la diversidad de creencias y las distintas formas de entender la espiritualidad en Bolivia. Aunque puede resultar particular para quienes no conocen esta costumbre, para sus devotos representa una relación de respeto, confianza y agradecimiento que se mantiene más allá de la muerte.