“Estoy tan emocionado”: el video del ciclista surcoreano que llegó a Bolivia y soñaba recorrer el país

El sueño de recorrer Bolivia en bicicleta y descubrir sus paisajes quedó truncado de manera trágica para el creador de contenido surcoreano Cho Jin-woo, de 33 años, conocido en las redes sociales como JinsTravel, quien perdió la vida el pasado miércoles tras ser atropellado por un camión en la avenida 6 de Marzo, en la ciudad de El Alto.

El joven había ingresado al territorio boliviano procedente de Perú, después de completar siete días de recorrido desde Cusco hasta La Paz. Su llegada al país estaba marcada por la emoción de conocer nuevos lugares, superar rutas de montaña y continuar una aventura que lo había llevado a recorrer distintos países de Sudamérica.

Antes de su fallecimiento, JinsTravel dejó un video programado sobre su llegada a Bolivia, en el que compartió sus primeras impresiones del territorio nacional y los planes que tenía para los siguientes días. En una de sus declaraciones, expresó la emoción que sentía por haber alcanzado este destino después de un largo recorrido por el continente.

“Bolivia, estoy tan emocionado. Me pregunto lo espectacular que será. Hay muchas carreteras cuesta arriba cerca del lago Titicaca en Bolivia, así que tenemos que subir un poco hoy. Parece que tenemos que cruzar esa montaña que tenemos delante. Vamos a divertirnos viajando por Bolivia también”, relató mientras avanzaba en su bicicleta.

Durante su recorrido por las inmediaciones del lago Titicaca, el surcoreano mostró diferentes paisajes y construcciones que llamaron su atención. También contó algunas de las dificultades que encontró en el camino, como los cajeros automáticos que no le permitieron retirar dinero.

Su llegada a Bolivia representaba un momento especial dentro de su aventura. El propio creador de contenido recordó que, desde que había salido de Canadá para recorrer América, tenía pendiente conocer el país.

“Desde que dejé Canadá en América, cada vez que las cosas se ponían difíciles, siempre tenía a Bolivia en la cabeza, pensando: 'Todavía tengo que ir a Bolivia... tengo que ir a Bolivia'”, contó mientras pedaleaba.

Y, después de alcanzar territorio boliviano, no ocultó su emoción: “El hecho de haber llegado hasta Bolivia solo en bicicleta ... guau, no se siente del todo real”.

Su llegada a La Paz y la emoción de conocer Bolivia

En otro fragmento del video, Cho Jin-woo relató cómo fue su ingreso a la sede de Gobierno. Explicó que había salido de Cusco, Perú, siete días antes y que ese domingo tenía previsto llegar hasta La Paz, ciudad que describió como la capital más alta del mundo.

“Son las 7:30 AM. Como era de esperar, el clima es agradable por la mañana. Es la capital más alta del mundo. Hoy es el día en que entramos en La Paz. Está a poco más de 100 km de distancia, así que no creo que haya ningún problema. Como tengo alojamiento en La Paz, creo que me acostumbraré un poco a Bolivia antes de comenzar mi viaje en serio. Vamos a ir”, narró.

Durante el trayecto también hizo referencia a las características del país y a la particularidad de contar con dos capitales. Mientras avanzaba, observó la ausencia de lugares para detenerse a comer y comentó que llevaba varios kilómetros sin encontrar establecimientos donde pudiera alimentarse.

“Normalmente, en cualquier país, se llena de gente y la infraestructura aumenta unos 40-50 km antes de entrar en la capital, pero... ¿aquí no hay absolutamente ninguna infraestructura? ¿De verdad voy a recorrer 80 km con el estómago vacío a partir de hoy? ¿No había ni un solo lugar para parar a comer?”, expresó.

Finalmente, encontró un lugar donde pudo comer pollo con arroz y continuar su recorrido. Más adelante, al acercarse a El Alto, observó el teleférico y describió el intenso movimiento vehicular de la ciudad.

“Vaya, puedo ver un teleférico a lo lejos. Ahora estamos en El Alto, la ciudad ubicada justo antes de entrar en La Paz. Tenemos que bajar hacia La Paz desde El Alto, pero mirando hacia adelante, el tráfico es un caos total porque hay muchísimos autobuses colectivos”, comentó.

El ciclista también manifestó su asombro por la geografía y la magnitud de La Paz, especialmente durante el descenso desde El Alto.

“Salí de Cusco, Perú, el lunes pasado, y hoy es domingo. Después de pedalear durante siete días, salí de Perú, mi tercer país sudamericano, y entré con éxito en el cuarto, Bolivia, y llegué sano y salvo a La Paz. Definitivamente tengo que tomar el teleférico cuando vuelva a subir más tarde. Estoy bajando increíblemente rápido. La magnitud de este lugar es impresionante”, relató.

Asimismo, destacó la belleza de la ciudad pese a las dificultades que encontró en el tránsito.

“Creo que esta podría ser la ciudad más compleja que he recorrido en Sudamérica hasta ahora, pero al mismo tiempo, es increíblemente hermosa. Es realmente preciosa”, manifestó.

Tenía previsto permanecer una semana en Bolivia

Una vez instalado en La Paz, Cho Jin-woo mostró el alojamiento que había reservado y quedó sorprendido por la vista desde el último piso del edificio, ubicado en una zona nueva de la ciudad.

“Reservé un Airbnb por unos 25.000 wones, en un edificio en la zona nueva de la ciudad. Está en el último piso del edificio. ¡Guau, la vista es espectacular! Es increíble (no hace falta ir al mirador). Encontré un lugar genial para alojarme”, expresó.

También compartió los datos de su jornada de viaje: “Hoy recorrí 109,55 km y ascendí 871 m”.

Su intención era permanecer varios días en el país para recuperar energías, editar los videos de su recorrido, reabastecerse y realizar el mantenimiento de su bicicleta antes de continuar la aventura.

“Descansaré aquí una semana para editar, reabastecerme y hacer el mantenimiento necesario antes de comenzar mi viaje por Bolivia”, explicó.

El creador de contenido tenía previsto recorrer diferentes regiones del territorio nacional y posteriormente continuar hacia Argentina. Su objetivo era llegar hasta Ushuaia, considerada una de las ciudades más australes del mundo, para después emprender el regreso a su país de origen.

Cuando le preguntaron sobre sus planes, respondió: “Planeo terminar en el punto más austral de Argentina, Ushuaia, y luego regresar a mi país”.

Al finalizar el registro de su llegada a Bolivia, dejó una última expresión que hoy adquiere un significado distinto tras conocerse su fallecimiento: “Aquí concluyo mi aventura al entrar en el cuarto país, Bolivia. Fin. (El clima nunca decepciona)”.

El video, que había quedado programado antes del accidente, muestra la emoción con la que Cho Jin-woo recibió su llegada al país y las expectativas que tenía de conocer sus paisajes y continuar pedaleando por las carreteras bolivianas.

Lo que para el joven surcoreano representaba el inicio de una nueva etapa de su aventura por Sudamérica terminó convirtiéndose en el último registro de su paso por Bolivia. Su viaje tenía todavía muchos kilómetros por delante, con Argentina y el regreso a Corea del Sur como destinos pendientes. Sin embargo, su recorrido terminó en una avenida de El Alto, donde perdió la vida tras ser atropellado por un camión.