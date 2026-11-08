Dólar paralelo: ¿subió o bajó? Esta es la diferencia entre las cotizaciones de la mañana y la tarde

El precio del dólar paralelo en Bolivia presenta diferencias entre los reportes difundidos durante la mañana y el mediodía de este domingo 8 de noviembre de 2026. Las últimas referencias muestran una cotización de Bs 11,98 tanto para la compra como para la venta, mientras que un registro anterior situaba ambos valores por debajo de ese monto.

De acuerdo con los datos difundidos durante la jornada, una cotización publicada a las 12:47 establece el precio del dólar en Bs 11,98 para la compra y Bs 11,98 para la venta.

En cambio, el reporte de las 7:10 mostraba otros valores: Bs 11,94 para la compra y Bs 11,96 para la venta.

Al comparar ambas referencias, se observa una diferencia de cuatro centavos en el precio de compra y dos centavos en el de venta. Esto refleja que el último registro presenta valores más altos que el de las primeras horas del día.

Sin embargo, esta comparación debe tomarse con precaución. Los datos corresponden a reportes difundidos en distintos horarios y no necesariamente representan una variación generalizada del mercado, ya que los precios pueden cambiar dependiendo del operador, el lugar y las condiciones de cada transacción.

¿Cuál es el precio oficial del dólar en Bolivia?

En cuanto al mercado oficial, el dato proporcionado por el Banco Central de Bolivia (BCB) establece una cotización de Bs 11,81 por dólar, correspondiente al 3 de noviembre de 2026.