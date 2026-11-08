Mons. Stanislaw llama a superar las divisiones y construir una Bolivia desde la paz y la reconciliación

En su homilía dominical pronunciada en la Catedral de San Lorenzo Mártir, el Obispo Auxiliar de Santa Cruz, Mons. Stanislaw Dowlaszewicz, invitó a los fieles a comprender la muerte desde la esperanza cristiana, no como un final marcado por el vacío o la destrucción, sino como el paso hacia el encuentro definitivo con Jesucristo.

Al reflexionar sobre la parábola de las diez vírgenes (Mt 25, 1-13), el Prelado recordó que la fe católica contempla el final de la vida como una puerta hacia la eternidad. «Nuestra fe católica no ve el final como un desastre, sino como una puerta», afirmó, destacando que detrás de ella espera Cristo y su Reino.

En esta perspectiva, la esperanza cristiana no está marcada por el miedo, sino por la certeza del encuentro con Dios, cuyo amor nos aguarda «lleno de alegría y esperanza».

𝐋𝐚 𝐯𝐢𝐠𝐢𝐥𝐚𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐜𝐫𝐢𝐬𝐭𝐢𝐚𝐧𝐚 𝐬𝐞 𝐝𝐞𝐦𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐚𝐦𝐨𝐫 𝐜𝐨𝐭𝐢𝐝𝐢𝐚𝐧𝐨

El Pastor explicó que estar preparados para la venida de Cristo no significa vivir con temor ni permanecer pasivos ante el futuro, sino mantener encendida la lámpara de la fe mediante una vida comprometida con el Evangelio.

A partir de la parábola de las vírgenes prudentes y necias, señaló que el aceite representa el encuentro personal con Jesús, alimentado por la oración y los sacramentos, especialmente la penitencia, la reconciliación y la Eucaristía. Asimismo, recordó las palabras del Papa Francisco sobre la necesidad de que la fe esté acompañada por el amor y las buenas obras. «No es suficiente una lámpara de fe, también necesitas un aceite de amor y buenas acciones», citó.

El Obispo subrayó así que la vigilancia cristiana se expresa en la capacidad de reconocer a Cristo en cada persona y traducir la fe en gestos concretos de amor, como preparación para el encuentro definitivo con el Señor.

𝐔𝐧 𝐥𝐥𝐚𝐦𝐚𝐝𝐨 𝐚 𝐥𝐚 𝐫𝐞𝐜𝐨𝐧𝐜𝐢𝐥𝐢𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐚𝐫 𝐥𝐚𝐬 𝐝𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐞𝐧 𝐁𝐨𝐥𝐢𝐯𝐢𝐚

Al concluir su homilía, Mons. Stanislaw llevó su reflexión al contexto social del país y expresó un llamado directo a superar los conflictos que afectan la convivencia nacional.

El Obispo exhortó a dejar atrás «las divisiones, peleas, discusiones, todo tipo de paros» y propuso comenzar a pedir la sabiduría de Dios para construir relaciones fundamentadas en el bien común.

Su mensaje adquirió así una dimensión social y pastoral, al vincular la preparación para el encuentro con Cristo con la responsabilidad de construir una sociedad reconciliada. «Que liberemos siempre el aceite del bien, de reconciliación, de paz y de amor», expresó el Prelado, invitando a los bolivianos a transformar la esperanza cristiana en actitudes concretas de diálogo, fraternidad y entendimiento.

Finalmente, recordó que Jesucristo acompaña y espera a cada persona no solamente los domingos, sino «todos los días de tu vida».

Fuente: Arquidiócesis de Santa Cruz de la Sierra