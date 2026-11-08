Falta un par de días para el primer vuelo exploratorio de la aerolínea privada Ecojet en el Aeropuerto Internacional Capitán Nicolás Rojas de Potosí gestionado por el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora y habrá un acto que rememorará cómo empezaron las actividades en 1955 en ese espacio que ahora estrenará una pista de cuatro kilómetros.

Bajo la línea de trabajo del presidente Rodrigo Paz, Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (NAABOL) aporta acompañamiento técnico para la preparación del vuelo exploratorio. Este trabajo comprende su participación en la inspección técnica y la coordinación con la Gobernación de Potosí de la logística y la asignación de personal especializado para atender los servicios requeridos para esta operación.

El apoyo previsto contempla tránsito aéreo, información aeronáutica, servicio de salvamento y extinción de incendios, seguridad de la aviación civil, información y facilitación al pasajero, meteorología, comunicaciones aeronáuticas, atención médica aeroportuaria, asistencia en tierra, control de fauna y operaciones aeroportuarias.

Historia

Hace 71 años comenzó a operar el Aeropuerto Internacional Capitán Nicolás Rojas con una pista pavimentada con orientación de 60 a 240 grados. En 1976 se contrató una consultoría para elaborar el plan maestro y diseño final del aeropuerto y en 1979, el estudio de mejoramiento del aeródromo. Entre 1980 y 1983, el Comando de Ingeniería del Ejército de Bolivia, trabajó en la pista de 2.120 metros.

Y, en 1987, con financiamiento del gobierno de España, se construyó el edificio terminal, el camino de acceso y parqueo vehicular; el siguiente año, la plataforma N°4; en 1989 y parte de 1990, mediante convenio entre el Gobierno de Bolivia y EEUU, iniciaron la explanación del Cerro Pati Pati. Y, en 1995 se amplió la pista a 2.800 metros.

“El servicio había dos veces a la semana, a veces una vez, porque esa pista estaba proyectada solamente para el avión Fokker”, relató Trifón Gutiérrez, quien trabajó desde 1993 en ese aeropuerto. Explicó que, los aeropuertos situados a gran altitud requieren pistas de aterrizaje más largas porque la menor densidad del aire reduce la sustentación de las alas y la potencia de los motores.

En 2001 se construyó la nueva terminal de pasajeros, calle de rodaje, la plataforma de estacionamiento de aeronaves, la nueva torre TWR, el estacionamiento vehicular y la calle de accesos para vehículos. Años después, en la gestión del Movimiento Al Socialismo (MAS), hubo el compromiso de construir un nuevo aeropuerto, pero no se consolidó avances. Y, el presidente Paz, instruyó el apoyo técnico a la Gobernación de Potosí para concretar el proyecto aéreo.

Lleva el nombre de un héroe nacional

El aeropuerto potosino, tiene el nombre de un héroe nacional, Capitán Nicolás Rojas, un destacado militar y aviador boliviano que defendió el territorio boliviano durante la Guerra del Chaco.

Gutiérrez, el extrabajador del aeropuerto, comentó que el cuartel de la región potosina también tiene el nombre del capitán, por ello hay un mural del militar en ese espacio donde hace años, los vuelos se hacían solo en las mañanas debido a los fuertes vientos de la tarde. Y, los usuarios, en su mayoría eran comerciantes y mineros.

Ahora, Ecojet prevé implementar la nueva frecuencia a Potosí, con un tercer avión que adquirirá y llegará en 50 días para operar dentro de Bolivia, una Avro RJ85 de 93 pasajeros. Asimismo, el empresario minero Edgar Copa avanza en el proceso administrativo para obtener sus licencias de funcionamiento y operar en el mercado boliviano con Go Airline, con Potosí como principal ruta.

Las gestiones empezaron desde hace meses. Por ello, el ministro de Obras Públicas realizó en marzo el primer aterrizaje en la nueva pista del Aeropuerto Internacional Capitán Rojas de Potosí. Inspeccionó los trabajos en ese espacio con la finalidad de fortalecer la conectividad aérea en esa región y seguirá impulsando la conectividad aérea nacional e internacional.

Fuente: Ministerio de Obras Públicas