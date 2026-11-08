"Un año perdido": Tuto Quiroga cuestiona la gestión de Rodrigo Paz

El expresidente y líder de la Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga, lanzó duras críticas al primer año de gestión del presidente Rodrigo Paz. A su juicio, el Gobierno no logró romper con el modelo político y económico del Movimiento Al Socialismo (MAS), por lo que calificó este periodo como “el año 21 del MAS”.

“Tristemente es el año 21 del MAS”, manifestó Quiroga al referirse al primer aniversario de la administración de Paz, que se cumple este 8 de noviembre. El exmandatario consideró que, pese al cambio de gobierno, no se produjeron las transformaciones que esperaba el país.

“Lo doloroso, lo penoso de esto es que es un año de tiempo perdido y una oportunidad democrática despilfarrada”, agregó.

Uno de los principales cuestionamientos de Quiroga estuvo dirigido al trabajo de la Asamblea Legislativa, donde, según señaló, no se concretaron grandes cambios ni se aprobaron leyes que representaran avances importantes para el país.

En ese sentido, sostuvo que continúan vigentes prácticas y problemas institucionales que, a su criterio, debieron quedar atrás con el cambio de administración.

“En contra de la base institucional y era pre-vendalización del Congreso hacia el final de la gestión de Arce. Todo eso sigue incólume”, afirmó.

Quiroga también cuestionó que el Gobierno no haya avanzado en la propuesta de distribución del poder bajo el esquema del 50-50, que fue anunciado como parte de las transformaciones que se impulsarían desde el Ejecutivo.

Para el líder de Libre, el centralismo continúa siendo una característica del Estado y no se han concretado cambios de fondo en la estructura política del país.

“Porque el sistema del MAS no era el color, no era la chamarra, era estatismo, era centralismo, era convivencia con la criminalidad”, aseguró.

Reconoce algunos ajustes económicos, pero alerta por una crisis energética

Pese a sus críticas, Quiroga también identificó algunas medidas que considera positivas dentro del primer año de gestión de Rodrigo Paz, principalmente en el ámbito económico.

Entre ellas, mencionó el levantamiento parcial de la subvención a los combustibles y el sinceramiento del tipo de cambio, al considerar que se corrigió la diferencia que existía entre el valor oficial y el que se manejaba en el mercado paralelo.

“Se ha levantado parcialmente la subvención. Se sinceró el tipo de cambio, porque antes había uno en pizarra, otro en la calle. Se sinceró el tipo de cambio”, indicó.

Sin embargo, el expresidente advirtió que Bolivia podría enfrentar una crisis energética que no se limitaría a la disponibilidad o al precio de los combustibles, sino que también podría afectar el suministro de gas natural para las familias, las industrias y la generación de electricidad.

“Donde no solamente va a ser el problema de combustible, sea basura o sea caro, sino de gas natural en garrafas para cocinar, de gas natural domiciliario para cocinar, de gas natural para las industrias, de generación termoeléctrica para encender los focos”, señaló.