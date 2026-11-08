Maestros van al paro este lunes y martes: anuncian marchas y mítines en rechazo a la descentralización

El conflicto entre el Magisterio Urbano y el Gobierno suma nuevas medidas de presión. Los maestros ratificaron el paro movilizado de 48 horas para este lunes y martes, con suspensión de actividades, marchas y mítines en rechazo a la descentralización educativa. La decisión se mantiene mientras la huelga de hambre del sector cumple su sexto día, con dos maestros que tuvieron que abandonar la medida por problemas de salud.

“Acatamos el paro movilizado de 48 horas, van a haber marchas, van a haber mítines, entonces estamos firmes en la lucha, ni un paso atrás”, afirmó Lorenzo Chávez, secretario ejecutivo de la Federación de Maestros Urbanos.

El dirigente sostuvo que el sector continuará movilizado en defensa de la educación pública y cuestionó la propuesta del Gobierno de trasladar responsabilidades educativas a las gobernaciones sin garantizar los recursos económicos necesarios.

“En el gobierno del MAS hemos salido a movilizarnos, y hoy que este gobierno, a título de una falsa descentralización, quiere privatizar la educación, quitando este derecho a muchos niños, a muchos jóvenes bolivianos, pretendiendo llevar la responsabilidad a los gobiernos autónomos departamentales sin presupuesto”, manifestó Chávez.

Asimismo, cuestionó la falta de acercamiento de las autoridades nacionales y aseguró que hasta el momento no recibieron una convocatoria oficial para instalar una mesa de diálogo.

“No tenemos una carta formal, una convocatoria formal por parte del ministro de Educación, lamentablemente, tenemos un gobierno que se desentiende”, agregó.

Chávez también respondió a los cuestionamientos sobre el carácter político de las movilizaciones y defendió las medidas asumidas por el sector. En ese sentido, insistió en que el diálogo debe contar con la participación de las principales autoridades del país.

“Si defender la educación pública, entregar la vida por la educación pública, como lo estamos haciendo en la huelga, es político, pues será político, nosotros hemos dicho ya a nivel nacional, que tiene que estar el presidente, y tienen que estar los nueve gobernadores, para llevar a un diálogo”, expresó.

Por su parte, Rolando Suárez Morón, maestro de la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB), confirmó que la decisión del paro fue asumida en una instancia orgánica y responde, según explicó, a la falta de cumplimiento de compromisos por parte del Gobierno central y el Ministerio de Educación.

“Nosotros nos ratificamos el paro de 48 horas ante la intransigencia del Gobierno y ante el incumplimiento de acuerdos firmados por el gobierno central y por el Ministerio de Educación. Nosotros hemos declarado en una instancia orgánica que se va al paro de 48 horas con suspensión de actividades y con movilizaciones permanentes”, aseguró.

Sexto día de huelga y dos maestros dados de baja

Mientras se confirma el paro de 48 horas, la huelga de hambre instalada por el Magisterio Urbano llegó a su sexto día. La medida ya registra dos bajas de maestros de la Federación de La Paz, quienes tuvieron que retirarse por problemas de salud.

Pese al desgaste físico, los movilizados aseguran que continuarán con la protesta y esperan reforzar la medida con la llegada de representantes de las 31 federaciones del país.

“Ya hay un poco de cansancio, pero con la convicción y la fortaleza de nuestra base vamos a salir hasta las últimas consecuencias. Y bueno, el día de ayer se han dado dos colegas de la Federación de La Paz, se ha dado la baja y vamos a continuar, y el día miércoles, si Dios quiere, van a llegar nuestros representantes de las 31 federaciones para masificar la medida que ha nacido en La Paz”, sostuvo.

De esta manera, el Magisterio Urbano mantiene su rechazo a la descentralización educativa y exige al Gobierno abrir un espacio de diálogo para atender sus demandas. Entre tanto, el paro de 48 horas y las movilizaciones anunciadas anticipan dos jornadas de protestas en el sector educativo.