Dos mujeres y un hombre mueren en un bar clausurado en La Paz; la Policía investiga el caso

Dos mujeres y un hombre perdieron la vida al interior de un establecimiento nocturno ubicado en inmediaciones de la plaza Uyuni, en la ciudad de La Paz. La autopsia médico legal confirmó que las tres víctimas fallecieron por inhalación de monóxido de carbono, mientras la Policía investiga las circunstancias en las que ocurrió el hecho y la situación legal del local, que había sido clausurado semanas atrás.

De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas eran trabajadores del establecimiento. El hombre cumplía funciones como guardia de seguridad, mientras que las dos mujeres también formaban parte del personal. Los tres habrían permanecido en el lugar consumiendo bebidas alcohólicas hasta horas del mediodía.

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz, coronel Jorge Sologuren, informó que, tras conocerse el hecho, los investigadores realizaron el registro del establecimiento y colectaron algunos elementos que podrían ayudar a esclarecer lo sucedido.

“Hemos sido informados de que habrían fallecido dos personas de sexo femenino y uno de sexo masculino. Entonces se ha realizado el registro del lugar del hecho, se está colectando una garrafa, asimismo, una estufa. Aparentemente sería por inhalación de monóxido de carbono”, señaló Sologuren.

La autoridad explicó que también se aguardaban los resultados de los informes periciales y el trabajo del personal de Bomberos, que intervino para despejar el ambiente.

“No obstante, vamos a esperar también los informes periciales y el trabajo de bomberos que también ha venido a despejar el lugar”, agregó.

Según la información policial, las tres personas habrían estado consumiendo bebidas alcohólicas dentro del establecimiento, donde también funcionaban estufas a gas. Una posible fuga habría provocado la acumulación del gas tóxico en el ambiente y causado la muerte de los trabajadores. Esta hipótesis fue respaldada posteriormente por los resultados de la autopsia.

“Estas personas probablemente hayan fallecido por intoxicación por monóxido de carbono, ya que se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas hasta mediodía dentro de este local. Y estarían con estufas a gas, la cual muy probablemente haya tenido una fuga y eso sería la causa del fallecimiento de estas tres personas”, explicó el comandante departamental de la Policía de La Paz, coronel Ricardo César Terrazas del Pozo.

Uno de los aspectos que ahora forma parte de la investigación es el funcionamiento del establecimiento. El jefe policial reveló que el local ya había sido intervenido y clausurado semanas antes, en un operativo realizado junto con la Alcaldía; sin embargo, volvió a abrir sus puertas.

“Hace tres semanas se intervino, se clausuró juntamente con la Alcaldía, pero nuevamente volvió a funcionar”, informó Terrazas del Pozo.

Por su parte, Sologuren indicó que se revisarán los antecedentes y las denuncias que pudiera tener el establecimiento para establecer si existieron intervenciones anteriores y determinar las circunstancias de su funcionamiento.

“Sería ver con fechas y horas de las denuncias que habrían tenido. No obstante, la situación y el aspecto legal de este ambiente es responsabilidad de la alcaldía”, afirmó el director de la Felcc.

En el marco de las investigaciones, una mujer fue trasladada a dependencias policiales en calidad de investigada. Según la explicación de Sologuren, se trataría de la persona encargada de la limpieza del establecimiento, quien habría auxiliado a las dos mujeres.

“Es una señora que sería la señora de limpieza la que habría auxiliado a las dos personas de sexo femenino”, concluyó.

En primera instancia, las tres víctimas fueron trasladadas hasta un centro hospitalario; sin embargo, al llegar, el personal médico confirmó que ya no presentaban signos vitales.

Mientras tanto, la Policía continúa con las investigaciones para esclarecer las circunstancias de las muertes.