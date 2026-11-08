Primer año de Rodrigo Paz: qué destacan y qué cuestionan oficialismo y oposición

Desde el oficialismo, el diputado Manolo Rojas reconoció que todavía no se alcanzaron las mejoras esperadas, pero sostuvo que la situación económica responde también a problemas heredados de anteriores administraciones.

“Reconocer que no están bien, pero no es por culpa de este gobierno, son 20 años donde ha habido un mal manejo económico”, manifestó.

Oficialismo destaca la reingeniería judicial

Entre los aspectos que el oficialismo considera avances de esta primera gestión está el inicio de la reestructuración del sistema judicial. En esa línea, Rojas destacó los procesos que se encuentran en etapa de apertura e investigación.

“Lo que más se puede destacar en esta gestión es la reingeniería judicial que se ha dado inicio”, sostuvo.

El legislador también señaló que estos procedimientos están generando movimientos dentro de las instituciones encargadas de administrar justicia.

“Es tan importante entender que estos procesos, que si bien están en apertura o en investigación, están moviendo todo el aparato judicial”, agregó.

Freddy Camacho cuestiona los resultados del Gobierno

Desde la oposición, el diputado Freddy Camacho realizó una evaluación crítica de la primera gestión de Rodrigo Paz y sostuvo que existe insatisfacción entre la población por los resultados alcanzados.

“La palabra más precisa es insatisfacción”, afirmó.

Asimismo, señaló: “Yo creo que el pueblo está insatisfecho por lo que se ha hecho, ahora hay distintos puntos de vista, si consideramos lo que esperaba la ciudadanía, yo creo que es deficiente el desempeño del gobierno”.

Las declaraciones de ambos legisladores reflejan las distintas posiciones en la Asamblea Legislativa al cumplirse el primer año de Rodrigo Paz en la Presidencia, con énfasis en la situación económica y los cambios impulsados en el sistema judicial.