Los Tremendazos alistan un videoclip dedicado a las tradiciones cruceñas

Los preparativos rumbo al Carnaval Cruceño 2027 comienzan a tomar fuerza. Los Tremendazos realizan la grabación de un nuevo videoclip que acompañará una canción dedicada a las tradiciones y la identidad cultural de Santa Cruz.

La producción forma parte de su proyecto “Nuestro Carnaval Patrimonial”, una iniciativa con la que la agrupación busca contribuir a la preservación de las costumbres carnavaleras y promover que la festividad sea reconocida como patrimonio cultural ante la Unesco.

“Es una canción que es una sorpresa para todo el pueblo cruceño, pero donde nosotros tratamos de fortalecer nuestra cultura y nuestras tradiciones”, explicó Erwin Weidling, vocero de la agrupación.

El videoclip será presentado en las próximas semanas

La producción audiovisual se realiza en distintos espacios del centro de Santa Cruz de la Sierra y cuenta con la participación de los hijos de los integrantes de la agrupación.

Según adelantaron, después de la jornada de grabación comenzarán los trabajos de edición. La canción y su videoclip estarán disponibles en redes sociales y canales de difusión dentro de las próximas semanas.

“Es algo que veníamos pensando y hace mucho tiempo queríamos sacar una nueva canción y dado que nuestro proyecto se llama Nuestro Carnaval Patrimonial, es una canción que refleja eso”, señaló Weidling.

Agenda de actividades rumbo al Carnaval 2027

Los Tremendazos también anunciaron una agenda de actividades que incluye visitas a las provincias y eventos propios. Entre ellos está el Buri Naranja, una celebración dedicada a las mujeres prevista para el 5 de diciembre, además del regreso de la Fiesta de la Mascarita, programada para mediados o finales de ese mes.

Para enero preparan la denominada Mega Frater, con la expectativa de reunir entre 6.000 y 7.000 personas.

La agrupación señaló que su principal objetivo es fortalecer la identidad cultural cruceña y trabajar para que el Carnaval de Santa Cruz alcance el reconocimiento como patrimonio ante la Unesco.

Con la nueva canción y las actividades programadas, Los Tremendazos comienzan a marcar el camino hacia la fiesta grande de los cruceños en 2027.