La Paz: Municipio realiza inspecciones en zonas afectadas por hundimientos y rajaduras

El alcalde de La Paz, César Dockweiler, informó que el municipio realiza un monitoreo permanente de las 40 zonas identificadas con deslizamientos activos en la ciudad, ante los problemas geológicos que se presentan en distintos sectores.

La autoridad pidió tranquilidad a los vecinos y aseguró que se están efectuando inspecciones para evaluar las condiciones de cada lugar y definir las acciones necesarias para proteger a la población.

“Estamos haciendo el monitoreo permanente de cada una de las zonas. Hemos estado, yo personalmente he estado en diferentes lugares, a veces voy sin ninguna cámara porque vamos a mirar y hacer el trabajo correspondiente”, manifestó.

Durante esta semana, se identificó al menos cuatro sectores de la zona Sur con problemas como hundimientos, rajaduras y otras manifestaciones geológicas.

Dockweiler señaló que cuenta con informes técnicos de las zonas y afirmó que el trabajo municipal continuará con el objetivo de resguardar principalmente la vida de los vecinos y también su patrimonio.

Las declaraciones fueron realizadas durante la presentación de la iniciativa “Planifica tu Ciudad”, que contempla proyectos relacionados con la gestión de riesgos.