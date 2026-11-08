Bono Juancito Pinto: conoce el cronograma de pago del 9 al 15 de noviembre

El pago del Bono Juancito Pinto continúa del 9 al 15 de noviembre para los padres, madres o tutores cuya cédula de identidad termina en los números 5 y 6, según el cronograma establecido por el Ministerio de Educación.

El beneficio consiste en la entrega de Bs 300 por estudiante de unidades educativas fiscales y de convenio, además de centros de educación especial habilitados.

Para realizar el cobro presencial en las entidades financieras autorizadas, el tutor registrado debe presentar su cédula de identidad original y una fotocopia simple del documento.

¿Cuál es el cronograma de pago del Bono Juancito Pinto?

En las ciudades capitales y El Alto, el cobro se realiza de acuerdo con la terminación de la cédula de identidad del titular registrado:

Del 9 al 15 de noviembre: terminaciones 5 y 6.

Del 16 al 22 de noviembre: terminaciones 7 y 8.

Del 23 al 28 de noviembre: terminaciones 9 y 0.

Durante la quinta semana, el pago será irrestricto a nivel nacional, por lo que podrán cobrar los beneficiarios sin importar la terminación de su cédula.

El pago también puede realizarse mediante depósito en cuentas del Banco Unión o a través de la billetera móvil Yasta, según el registro previo del tutor. En las áreas rurales, el cobro no tiene restricciones por terminación de cédula desde el inicio del periodo de pago.