A un año de la presidencia de Rodrigo Paz, el analista económico Gonzalo Chávez identificó en la crisis del sistema judicial y los cuestionamientos por presuntos hechos de corrupción algunos de los aspectos más preocupantes de la gestión. Aunque reconoció decisiones económicas que considera positivas, sostuvo que el Gobierno no cumplió varias de sus principales promesas de transformación.

“Entre lo feo están sin duda alguna los temas de corrupción y el desastre que es el sistema judicial”, afirmó Chávez al referirse al balance de los primeros doce meses del mandatario.

Como ejemplos, mencionó las investigaciones por el caso de las maletas y el denominado caso Cerimedo, sobre los que cuestionó que todavía no se conozca con claridad lo ocurrido.

“Ahí está el tema de las maletas; está el tema de Cerimedo, que no se sabe exactamente qué es lo que ha ocurrido”, manifestó.

El analista consideró que la dimensión de los problemas judiciales recién comenzó a evidenciarse durante esta gestión y cerró su evaluación con una crítica directa: “Y tal vez, digamos, el cherry de la torta es haber recién descubierto que el problema es muy serio en el tema de la justicia”.

Ajustes económicos positivos, pero con inflación persistente

En el ámbito económico, Chávez destacó la liberación del tipo de cambio y la decisión de modificar el precio de la gasolina como medidas positivas adoptadas por el Ejecutivo.

“Sin duda alguna fue un paso positivo haber liberado el tipo de cambio”, señaló.

También mencionó como un avance haber liberado el precio de la gasolina en diciembre de 2025. Sin embargo, advirtió que la inflación continúa afectando a la población, pese a la reducción registrada en los últimos meses.

“Lo malo sin duda alguna es no haber controlado completamente la inflación. La inflación, si bien ha bajado en los últimos meses, sigue siendo muy dura”, sostuvo.

Las reformas prometidas siguen pendientes

Otro de los puntos cuestionados por Chávez fue la falta de avances en las reformas estructurales anunciadas por el Gobierno. Entre ellas mencionó las denominadas diez leyes y la reforma constitucional.

Además, observó que el Ejecutivo generó expectativas elevadas con propuestas como el 50-50, sin que estas se tradujeran todavía en los resultados esperados.