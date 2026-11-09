¿Lloverá o hará calor? Este es el pronóstico para Santa Cruz esta semana

Santa Cruz tendrá una semana marcada por el calor, la humedad, los vientos del norte y lluvias en distintas regiones, según el Reporte Meteorológico N.º 278, del agrometeorólogo, Luis Alberto Alpire, conocido como el 'Señor del Clima', para el periodo del 9 al 15 de noviembre de 2026.

De acuerdo con el informe, los vientos del sur prevalecerán hasta el lunes 9 de noviembre. Sin embargo, desde el martes 10 ingresarán corrientes del norte que provocarán un incremento de las temperaturas máximas durante el resto de la semana.

Las temperaturas alcanzarán los 34°C en Andrés Ibáñez, 35°C en el Norte Integrado, 30°C en los Valles Cruceños, 36°C en Cordillera y 37°C en la Chiquitania.

El pronóstico también anticipa ráfagas de viento de hasta 60 kilómetros por hora, además de lluvias sectorizadas por el ingreso de frentes húmedos provenientes de la Amazonía y por la combinación de calor y humedad.

¿Cuándo llegarán las lluvias a Santa Cruz?

Según el reporte, las precipitaciones comenzarán a presentarse en diferentes provincias desde el miércoles 11 de noviembre.

En Andrés Ibáñez y Warnes se prevén chubascos y lluvias dispersas desde el jueves. Mientras tanto, en Obispo Santistevan, Sara e Ichilo podrían registrarse precipitaciones entre moderadas y fuertes desde el miércoles.

Los Valles Cruceños también tendrán chubascos y lluvias de intensidad moderada a fuerte a partir del miércoles. En Cordillera y la Chiquitania se esperan precipitaciones dispersas y, en algunos sectores, de mayor intensidad.

Alpire advirtió que la combinación de temperaturas elevadas y humedad, especialmente después de las lluvias, provocará condiciones de ambiente sofocante desde mediados de semana.

¿Qué temperaturas se esperan por región?

El pronóstico establece las siguientes temperaturas mínimas y máximas para las distintas regiones del departamento:

Andrés Ibáñez: mínima de 19°C y máxima de 34°C.

Norte Integrado: mínima de 19°C y máxima de 35°C.

Valles Cruceños: mínima de 9°C y máxima de 30°C.

Cordillera: mínima de 16°C y máxima de 36°C.

Chiquitania: mínima de 19°C y máxima de 37°C.

Vientos del norte alcanzarán ráfagas de hasta 60 km/h

Después del ingreso de vientos del sur durante el lunes, las corrientes del norte dominarán las condiciones meteorológicas desde el martes.

En Andrés Ibáñez y el Norte Integrado, las ráfagas podrían alcanzar los 60 km/h, principalmente el martes y sábado. En los Valles Cruceños llegarán hasta los 50 km/h, mientras que en Cordillera podrían alcanzar los 60 km/h durante el martes.

En la Chiquitania se prevén ráfagas de hasta 50 km/h, después de los vientos del sur que alcanzarán los 35 km/h durante el lunes.

El reporte recomienda tomar en cuenta las variaciones del tiempo durante la semana, especialmente por el aumento del calor, la humedad y las lluvias previstas en diferentes regiones de Santa Cruz.