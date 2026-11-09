El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este lunes 9 de noviembre cielos nubosos, temperaturas templadas y bastantes lluvias en distintas regiones del país.

Occidente

En el Occidente del país se mantiene la probabilidad de lluvias acompañada de cielos nubosos en su mayoría. Las temperaturas se mantienen templadas, provocando una sensación térmica agradable.

La Paz tendrá lluvias, alcanzando temperaturas entre 8°C y 18°C durante la jornada.

El Alto tendrá un comportamiento similar a la de la Sede de Gobierno con una mínima de 5°C y máxima de 16°C.

Oruro tendrá lluvias y temperaturas entre 6°C y 18°C.

Potosí presentará una jornada de tormentas eléctricas con alta probabilidad de lluvias y temperaturas que oscilarán entre 4°C y 17°C.

Valles

La región de los Valles presentará una jornada con probabilidad de lluvias y temperaturas que descendieron poco a poco.

Cochabamba tendrá tormentas eléctricas con alta probabilidad de lluvias y temperaturas entre 16°C y 28°C.

Sucre tendrá una jornada de lluvias alcanzando valores entre 12°C y 19°C.

Tarija tendrá cielos nubosos y temperaturas que irán de los 11°C a los 23°C.

Oriente

En el Oriente boliviano se registra un leve ascenso de temperaturas; este pronóstico se ve acompañado con la presencia de cielos despejados.

Santa Cruz tendrá cielos despejados y temperaturas entre 19°C y 27°C.

Trinidad prevé una jornada poco nubosa y una mínima de 18°C con una máxima de 32°C.

Cobija tendrá un día de chubascos aislados y temperaturas entre 24°C y 32°C.