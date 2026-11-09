Violento asalto en Cochabamba: golpean a una joven y le roban sus pertenencias

El hecho ocurrió aproximadamente a las 02:00 de este domingo en la calle España, a pocos pasos de la Estación Central de Policía. La víctima fue auxiliada por vecinos y trasladada a dependencias policiales.
08/11/2026 21:58
Escuchar esta nota
Dos mujeres y un hombre protagonizaron un violento asalto contra una joven en pleno centro de la ciudad de Cochabamba. Los agresores la golpearon, incluso con puñetazos, para quitarle su cartera y su teléfono celular. El hecho quedó registrado en videos grabados por personas que se encontraban en el lugar.
De acuerdo con el reporte, el atraco ocurrió alrededor de las 02:00 de este domingo, en la calle España. Inicialmente, la escena parecía una riña entre mujeres; sin embargo, la situación cambió cuando un hombre se sumó a la agresión y la víctima comenzó a pedir auxilio.
Tras sustraer sus pertenencias, los tres involucrados escaparon del lugar. La joven fue auxiliada por vecinos y trasladada a dependencias policiales del sector de la Estación Central.
El hecho genera preocupación debido a que ocurrió en pleno centro urbano, a pocos pasos de la Estación Central de Policía, y por la violencia ejercida contra la víctima.
Mira la programación en Red Uno Play