Bomberos sofocan incendio en un apartamento en La Paz; se espera informe oficial

La intervención se prolongó aproximadamente dos horas. Tras controlar las llamas, los efectivos continúan con las tareas de enfriamiento en el inmueble.
08/11/2026 20:55
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Un incendio registrado en un apartamento de la zona Villa Nueva Potosí, en la ciudad de La Paz, movilizó a efectivos de Bomberos, quienes lograron sofocar el fuego luego de aproximadamente dos horas de intervención.
Los bomberos continúan realizando trabajos de enfriamiento para evitar que el fuego se reactive. El siniestro se produjo en un departamento del inmueble y, hasta el momento, no se cuenta con información oficial sobre las causas del incendio ni sobre posibles personas afectadas.
Se espera que Bomberos brinde un reporte oficial con mayores detalles sobre lo ocurrido y los daños ocasionados.
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