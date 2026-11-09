Bomberos sofocan incendio en un apartamento en La Paz; se espera informe oficial

Los bomberos continúan realizando trabajos de enfriamiento para evitar que el fuego se reactive. El siniestro se produjo en un departamento del inmueble y, hasta el momento, no se cuenta con información oficial sobre las causas del incendio ni sobre posibles personas afectadas.

Se espera que Bomberos brinde un reporte oficial con mayores detalles sobre lo ocurrido y los daños ocasionados.