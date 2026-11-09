Rodrigo Paz presentó su informe del primer año de gestión y anunció que los ministerios rendirán cuentas

El presidente Rodrigo Paz anunció que, desde este lunes, cada ministerio dará a conocer diariamente los avances y resultados de su primer año de gestión, como parte del proceso que el Gobierno denomina «ordenar la casa». Las presentaciones comenzarán con el Ministerio de Gobierno, a partir de las 07:00, y continuarán hasta completar todas las carteras de Estado.

El anuncio fue realizado tras su retorno al país, luego de cumplir una agenda internacional en Madrid, España. Durante su visita, el mandatario participó en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, desarrollada el 4 y 5 de noviembre, además del XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano.

Por otra parte, Paz informó que el pasado viernes 6 de noviembre entregó a la Asamblea Legislativa su informe correspondiente al primer año de gestión, en cumplimiento del artículo 172, numeral 12, de la Constitución Política del Estado.

"Un año ordenando la casa, poniendo a Bolivia de pie y abriendo camino a lo que viene", expresó el mandatario, quien aseguró que aún hay mucho por hacer y que el país tiene un gran futuro.