Maestros anuncian suspensión de clases y movilizaciones en todo el país

"Nos ratificamos en el paro de 48 horas ante la intransigencia del Gobierno y ante el incumplimiento de acuerdos firmados por el Gobierno central y por el Ministerio de Educación", manifestó el dirigente, Rolando Suárez.

La protesta también se mantiene con piquetes de huelga de hambre en La Paz y Cochabamba. En el sexto día de esta medida extrema, dos maestros de la Federación de La Paz tuvieron que abandonarla por problemas de salud. Sin embargo, los dirigentes anunciaron que continuarán con la movilización y esperan la llegada de representantes de las 31 federaciones para reforzar la protesta.

En Cochabamba, los maestros del Instituto Federico Álvarez Plata confirmaron que acatarán el paro y anunciaron una marcha masiva, con la participación de los sectores urbano y rural.

Padres de familia rechazan el paro

Por su parte, representantes de los padres de familia expresaron su rechazo a la suspensión de actividades escolares, debido a que consideran que la medida perjudicará a los estudiantes cuando está por concluir la gestión educativa.

"Nos oponemos a cualquier tipo de perjuicio que tengan que tener nuestros estudiantes", señaló Richard Flores, representante de la Junta de Padres de Familia de La Paz, quien advirtió que la suspensión de clases podría provocar una ampliación del calendario escolar hasta mediados de diciembre.

En La Paz, algunas unidades educativas comunicaron internamente que no acatarían el paro de 48 horas, por lo que se prevé que la suspensión de actividades sea irregular.

Mientras tanto, se aguarda un nuevo pronunciamiento del Ministerio de Educación sobre el conflicto, que hasta el momento no ha encontrado una solución mediante el diálogo.