Bolívar se lleva el Superclásico nacional tras vencer 1-0 a The Strongest

Bolívar se quedó con el Superclásico nacional tras derrotar por 1-0 a The Strongest en el estadio Hernando Siles, en Miraflores. La Academia tuvo que trabajar para sacar adelante un partido complicado, que terminó definiéndose en la primera mitad.

El único gol del encuentro llegó a los 40 minutos del primer tiempo. Dorny Romero se encargó de ejecutar un penal y no falló desde los doce pasos, desatando el festejo de los hinchas celestes.

El delantero dominicano fue una de las figuras del compromiso al marcar el tanto que terminó siendo decisivo para asegurar los tres puntos. Por su parte, el arquero Carlos Lampe también tuvo una actuación importante para mantener su arco en cero.

El equipo dirigido por Alejandro Restrepo presentó un esquema 4-4-2, mientras que The Strongest, bajo la conducción de Carlos Zago, apostó por una línea de cinco defensores y un planteamiento 5-4-1.

Durante el segundo tiempo, ambos entrenadores realizaron modificaciones en busca de cambiar el rumbo del partido, pero el marcador no volvió a moverse.

Con esta victoria, Bolívar alcanza los 60 puntos y se mantiene en el primer lugar de la tabla de posiciones. The Strongest, por su parte, permanece tercero con 48 unidades.

En la próxima jornada, la Academia visitará a Real Potosí, mientras que el Tigre recibirá a Blooming.