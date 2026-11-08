GV San José expresa su molestia arbitral y denuncia deudas salariales

La derrota ante CDT Real Oruro fue otro golpe para Gualberto Villarroel San José, pero el resultado no fue la única preocupación que salió a la luz. Tras caer por 3-1 este sábado 7 de noviembre, por la fecha 25 de la División Profesional, el plantel expuso públicamente la difícil situación económica que atraviesa y manifestó su molestia por las decisiones arbitrales del encuentro.

Uno de los testimonios más fuertes fue el de Joaquín Lencinas, quien tomó la palabra en conferencia de prensa para denunciar que los futbolistas llevan cinco meses sin recibir sus salarios y que incluso algunos compañeros enfrentan dificultades para mantener sus viviendas.

“Estamos cinco meses abajo, no vamos a entrenar sin recursos, nos ayudamos entre nosotros y se nos han acabado las ayudas. No sabemos hasta cuándo vamos a poder competir”, manifestó el defensor.

El futbolista también relató la impotencia que sintió durante el partido, especialmente después de que el árbitro José Carlos Gutiérrez sancionara un penal a favor de Real Oruro y lo expulsara a los 38 minutos, antes de la ejecución de la pena máxima.

En medio de su descargo, Lencinas aseguró que intentó pedirle imparcialidad al juez del compromiso.

“Yo me acerqué al árbitro y le decía: por favor, no nos ayudes, pero no nos perjudiques. ¿Y qué pasa? Nos expulsan, nos cobran penal tras penal. Hermano, hagamos algo. ¿A dónde vamos a recurrir para pedir ayuda?”, expresó.

El reclamo también estuvo dirigido a las autoridades del fútbol, a quienes pidió que presten atención a la situación que atraviesa el equipo.

“Nos sacamos la... día a día. Pero llegamos al partido. A ver, señores, digan algo, ayúdennos. Nosotros ya no podemos solos, miren, por eso estamos acá toditos. No podemos solos”, agregó.

La respuesta desde el arbitraje

En la conferencia posterior al encuentro, un integrante del cuerpo arbitral también se refirió a la expulsión de Lencinas y defendió la actuación arbitral. Según su explicación, recibió información de su asistente sobre lo ocurrido y aseguró que el futbolista utilizó expresiones ofensivas contra el árbitro.

“Él usa un lenguaje grosero, ofensivo hacia mi persona, y eso no podemos permitir”, manifestó.

Una derrota que agrava su situación

En el campo de juego, Real Oruro se impuso con goles de Leandro Corulo, de penal a los 43 minutos, Alexis Bravo a los 61 y Ángel Quiñónez a los 66. Matheus Moresche descontó para GV San José a los 87.

El encuentro también terminó con una expulsión para cada equipo, ya que José Balceras vio la tarjeta roja a los 78 minutos por el conjunto vencedor.

Más allá del resultado, la conferencia dejó expuesta la preocupación de los futbolistas de GV San José, que no solo enfrentan una complicada situación deportiva en la lucha por evitar el descenso, sino también los problemas económicos que, según denunciaron, ponen en riesgo su continuidad en la competencia.