A pocos días de los próximos compromisos internacionales, la selección boliviana recibió una noticia preocupante. Always Ready informó que Richet Gómez y Jesús Maraude atraviesan problemas físicos, situación que pone en duda su participación en los amistosos que disputará la Verde frente a Perú y Ecuador.

Los dos futbolistas fueron llamados por el entrenador Óscar Villegas para integrar la nómina de 25 jugadores. Bolivia visitará a Perú el próximo 13 de noviembre en Lima y posteriormente se enfrentará a Ecuador, el 17 del mismo mes, en Guayaquil.

De acuerdo con el reporte médico publicado por el conjunto alteño, Gómez presenta una ruptura fibrilar en el tercio medio del bíceps femoral, una lesión muscular que le impidió estar presente en el compromiso frente a ABB. Su recuperación está estimada entre cinco y siete días, aunque el plazo dependerá de su evolución.

Jesús Maraude jugador de Always Ready. Foto: redes sociales.

Richet Gómez jugador de Always Ready. Foto: redes sociales.

La situación de Maraude requiere mayores evaluaciones. El futbolista presenta una inflamación en el tendón del bíceps femoral derecho, con sospecha de una posible ruptura fibrilar, además de un esguince de tobillo izquierdo de grado I-II. El club anunció que le realizarán nuevos estudios durante las próximas 48 horas para determinar el alcance de ambas lesiones.

Por el momento, Always Ready no confirmó si los dos jugadores quedarán fuera de la convocatoria nacional o si podrán incorporarse a la concentración para ser evaluados por el cuerpo médico de la selección.

Foto: redes sociales de Always Ready.

La situación representa un contratiempo para Óscar Villegas, que deberá esperar los resultados médicos para conocer si podrá contar con ambos futbolistas de cara a los encuentros de preparación ante Perú y Ecuador.