¡Papelón! Rosario Central festejó un título que terminó ganando Boca

Una celebración que parecía histórica terminó convirtiéndose en una escena de desconcierto en el estadio Gigante de Arroyito. Rosario Central había cumplido con su tarea al derrotar 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto y, mientras Boca Juniors no lograba romper la igualdad frente a Defensa y Justicia, sus hinchas comenzaron a festejar lo que consideraban un campeonato asegurado.

La emoción se apoderó de las tribunas y rápidamente llegó hasta el terreno de juego. Los futbolistas del Canalla también se sumaron a los festejos, se acercaron a las gradas y treparon al alambrado para compartir el momento con sus seguidores. Sin embargo, la noticia que había desatado semejante reacción no era correcta.

Cuando todo apuntaba a que Rosario Central se quedaría con el primer puesto de la Tabla Anual, apareció Enner Valencia para cambiar el desenlace. El delantero ecuatoriano convirtió el 1-0 de Boca Juniors ante Defensa y Justicia durante el tiempo añadido, resultado que le permitió al Xeneize quedarse con el título.

La definición también dejó fuera de carrera a Argentinos Juniors, que cayó 2-0 como local frente a Huracán. De esta manera, Boca, que había llegado como líder y dependía de sí mismo, terminó celebrando una consagración que Rosario Central llegó a festejar durante algunos minutos, pero que finalmente se le escapó de las manos.