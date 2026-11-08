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¡Papelón! Rosario Central festejó un título que terminó ganando Boca

Los jugadores y aficionados del Canalla desataron la euforia tras conocer el empate parcial de Boca ante Defensa y Justicia, pero un tanto de Enner Valencia en los minutos finales cambió la historia y dejó sin corona al equipo rosarino.

Martin Suarez Vargas

08/11/2026 7:42

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Jugadores de Rosario Central festejando con su hinchada en el momento que creyeron que eran campeones. Foto: redes sociales.
Argentina.

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Una celebración que parecía histórica terminó convirtiéndose en una escena de desconcierto en el estadio Gigante de Arroyito. Rosario Central había cumplido con su tarea al derrotar 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto y, mientras Boca Juniors no lograba romper la igualdad frente a Defensa y Justicia, sus hinchas comenzaron a festejar lo que consideraban un campeonato asegurado.

La emoción se apoderó de las tribunas y rápidamente llegó hasta el terreno de juego. Los futbolistas del Canalla también se sumaron a los festejos, se acercaron a las gradas y treparon al alambrado para compartir el momento con sus seguidores. Sin embargo, la noticia que había desatado semejante reacción no era correcta.

Cuando todo apuntaba a que Rosario Central se quedaría con el primer puesto de la Tabla Anual, apareció Enner Valencia para cambiar el desenlace. El delantero ecuatoriano convirtió el 1-0 de Boca Juniors ante Defensa y Justicia durante el tiempo añadido, resultado que le permitió al Xeneize quedarse con el título.

La definición también dejó fuera de carrera a Argentinos Juniors, que cayó 2-0 como local frente a Huracán. De esta manera, Boca, que había llegado como líder y dependía de sí mismo, terminó celebrando una consagración que Rosario Central llegó a festejar durante algunos minutos, pero que finalmente se le escapó de las manos.


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