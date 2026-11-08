¡Increíble error! ABB se hizo un gol en su propio arco ante Always Ready

Una jugada inesperada permitió que Always Ready se adelantara en el marcador frente a ABB, en un partido clave para las aspiraciones de ambos equipos en el campeonato boliviano. El Millonario necesita sumar de a tres para continuar en la pelea por el título, mientras que su rival busca puntos importantes para alejarse de la zona del descenso.

La apertura del marcador llegó a los 33 minutos, cuando Omar Preciado, defensor de ABB, protagonizó una desafortunada acción que terminó en autogol. Todo comenzó con un envío largo de Jesús Maraude que no parecía generar peligro. Preciado intentó controlar la situación mientras su arquero, Jhon Cuéllar, esperaba la salida del balón, pero el despeje del defensor tomó una dirección equivocada y acabó dentro de su propia portería para establecer el 1-0.

Tras el error, los compañeros del zaguero se acercaron para darle ánimos y evitar que la jugada afectara su confianza. La reacción de ABB llegó en los minutos adicionales del primer tiempo: Juan Fajardo apareció a los 45+1 para marcar el empate y devolverle la esperanza a su equipo.

El enfrentamiento tiene un valor especial para ambos representantes de El Alto. Always Ready necesita la victoria para mantenerse en la disputa por la corona, mientras que ABB busca escapar de los últimos puestos y asegurar su permanencia en la máxima categoría del fútbol boliviano.