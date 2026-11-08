Así jugaba Jesús de Miguel: Tenerife difundió el video de todos sus goles y el fútbol lloró a su 9

Sus goles, sus celebraciones y la camiseta número 9 volvieron a ocupar el centro de la escena, pero esta vez para despedirlo. El CD Tenerife rindió homenaje a Jesús de Miguel Alameda, su delantero fallecido a los 30 años, con un video que recopiló algunas de sus mejores definiciones y recordó el talento que dejó en el fútbol español.

El material fue proyectado durante el homenaje realizado el sábado 7 de noviembre en el estadio Heliodoro Rodríguez López, donde miles de aficionados se reunieron para darle el último adiós. Entre aplausos y muestras de emoción, los hinchas recordaron al atacante que se había ganado un lugar especial en el equipo.

De Miguel llegó al Tenerife en 2025 y fue protagonista del regreso del conjunto blanquiazul a la Segunda División. Durante la temporada 2025-2026, en su etapa en Primera Federación, consiguió seis goles y tres asistencias en sus primeros cinco partidos, números que lo convirtieron en uno de los principales referentes ofensivos del equipo.

Antes de llegar a Tenerife, también había dejado su huella en el CD Castellón. En la temporada 2023-2024 anotó 16 goles y repartió cinco asistencias en la liga, contribuyendo al ascenso del equipo a Segunda División.

El accidente que conmocionó al fútbol español

La tragedia ocurrió el lunes 2 de noviembre de 2026, durante el encuentro entre CD Tenerife y FC Andorra, correspondiente a LaLiga Hypermotion.

En los últimos minutos del compromiso, De Miguel disputó un balón con el arquero Jesús Owono. Ambos protagonizaron un fuerte choque y el delantero quedó tendido sobre el terreno de juego. Los servicios médicos ingresaron inmediatamente para atenderlo, mientras el encuentro quedó suspendido.

El guardameta del Andorra recibió tarjeta roja directa por la acción. De Miguel sufrió una parada cardiorrespiratoria, fue reanimado en el estadio y trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde permaneció ingresado en cuidados intensivos.

Sin embargo, el martes 3 de noviembre, a las 8:00, el CD Tenerife confirmó su fallecimiento. Tenía 30 años.

La investigación sobre el choque

Tras su muerte, la Policía Nacional abrió una investigación de oficio para esclarecer las circunstancias del fallecimiento, un procedimiento habitual ante muertes de causa no natural.

El fiscal jefe de Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez-Jáuregui, explicó que veía difícil que el caso terminara en un proceso penal, debido a que el impacto se produjo durante una acción de juego. También señaló que primero debían analizarse el acta arbitral y las conclusiones de los organismos deportivos.

La apertura de esta investigación no significa que Owono haya sido declarado responsable de un delito.

El compromiso del Tenerife con su hija

Uno de los anuncios más emotivos llegó desde la dirigencia del club. El CD Tenerife se comprometió a brindar apoyo económico a Carla, la pequeña hija del futbolista, hasta que cumpla 18 años.

La decisión fue impulsada por el accionista mayoritario, Rayco García, y confirmada por el CEO de la institución, Antonio Manuel Porro Granados, en declaraciones al medio The Athletic.

El dirigente explicó que el club pretende acompañar a la familia más allá de las obligaciones legales y garantizar que la niña cuente con respaldo durante su crecimiento.

Además, otros clubes del fútbol español expresaron su solidaridad con la familia. Entre las iniciativas anunciadas figura la del Burgos CF, que ofreció donar la recaudación de taquilla de uno de sus encuentros frente al Tenerife.

El último adiós a su camiseta número 9

El sábado 7 de noviembre, el Heliodoro Rodríguez López se llenó de aficionados para despedir al delantero. Durante el acto participaron dirigentes, compañeros y representantes del fútbol español.

El capitán Enric Gallego y otras figuras de la institución compartieron recuerdos del futbolista. También se proyectaron imágenes de sus goles y momentos vividos con el equipo.

La despedida no quedó limitada a Tenerife. La Real Federación Española de Fútbol, LaLiga y Liga F organizaron homenajes en los encuentros disputados entre el 6 y el 9 de noviembre, con minutos de silencio y una pausa en el minuto 9, en referencia al dorsal que llevaba el delantero.

Jesús de Miguel ya no volverá a celebrar un gol en el Heliodoro, pero sus imágenes seguirán recordando al futbolista que defendió la camiseta número 9 y dejó una huella en el club y en su afición.