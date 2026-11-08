"Vine aquí para ganar el título", dice 'Vozinha' tras ganar la liga chilena con Colo Colo

El portero mundialista de Cabo Verde Josimar José Évora Dias 'Vozinha' afirmó este domingo que vino a Chile para "ganar el título" con Colo Colo, tras alcanzar su primer campeonato jugando en el extranjero.

"Vine aquí para eso, para ganar el título y gracias a Dios conseguimos lograr este gran título. Estoy muy feliz y muy contento", dijo en declaraciones en la transmisión oficial al culminar el encuentro.

El guardameta, de 40 años, fue titular en el arco en la victoria de visitante de los albos por 1-2 ante Ñublense, que significó el trofeo 35 en la historia del club.

'Vozinha' le dedicó el título a su familia. "(Esto es para) toda mi familia, para todo Cabo Verde, mis compañeros y para todos los hinchas de Colo Colo".

Para 'Vozinha' es el título más importante de su carrera, en la que solo había conseguido un campeonato con el Mindelense de su país y una Copa Chipre con el AEL Limassol.

"Pienso que culminar todo lo que he hecho durante toda mi vida, toda mi carrera y estoy muy feliz por eso", mencionó al respecto en una entrevista a TNT Sports.

Tras emerger en el Mundial 2026 jugando con Cabo Verde, donde se convirtió en figura del torneo al enfrentar a España y Argentina con grandes actuaciones, el portero corona un semestre en el que también estuvo nominado al Balón de Oro.

El arquero caboverdiano fue protagonista en la última jugada del duelo de este domingo, al detener un remate esquinado que habría sido el empate del equipo de Chillán.

"Es el trabajo de todo el equipo durante todo el campeonato, llegué aquí cuando faltaban muy pocos juegos, pero estoy siempre para ayudar. También fallé en algunos momentos, erré, pero eso es parte de fútbol y ahora pienso celebrar", comentó.

El caboverdiano llegó a Colo Colo a inicios de agosto recién iniciada la segunda vuelta del campeonato y su adaptación fue lenta, pues tras su arribo el técnico de los albos, el argentino Fernando Ortiz, no le ofreció una continuidad bajo el arco.

El portero, sin embargo, retribuyó a todo el equipo luego de alcanzar el objetivo.

"Antes de más quiero agradecer a todos mis compañeros, la dirigencia, staff técnico y a todos los trabajadores de Colo Colo, que me han recibido muy bien desde el primer día", afirmó.

El título le aseguró a Colo Colo un lugar en la próxima Copa Libertadores, un torneo que 'Vozinha' anhela jugar según declaró previo a este partido, y para lo cual necesita renovar con los albos.

El jugador firmó un contrato solo por seis meses, que vencerá en diciembre próximo, pero contempla una cláusula de extensión automática si disputa al menos el 50 % de los minutos que juegue el equipo en el período establecido en el acuerdo.

Tras este partido, registra 540 minutos en cancha y el cálculo contempla que a Colo Colo le restan 450 minutos de juego considerando los tres partidos de liga más los dos de la semifinal de la Copa Chile, de los cuales tendría que ser titular en dos y jugar al menos 45 minutos más.

Ante este panorama, 'Vozinha' solo dijo: "hoy es día de celebrar, después hablamos del futuro".