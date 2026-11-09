¿Cómo cuidar la economía familiar y ahorrar durante las fiestas de fin de año?

A poco más de un mes de Navidad, la planificación financiera se convierte en una herramienta clave para evitar que los gastos de fin de año afecten la economía familiar. El especialista Jaime Bravo recomendó organizar los ingresos, identificar los gastos prioritarios y definir cuánto dinero se puede destinar a las celebraciones sin recurrir a préstamos.

Bravo explicó que el primer paso es elaborar un presupuesto que permita conocer los ingresos y los compromisos económicos de cada familia. La planificación debe contemplar los gastos de alimentación, vivienda, transporte y otras necesidades básicas, antes de considerar la compra de regalos, juguetes o la organización de cenas navideñas.

El especialista advirtió que la pérdida del poder adquisitivo registrada en los últimos años todavía repercute en los hogares, debido a que muchos precios se mantienen elevados pese a la reducción del tipo de cambio paralelo. Por ello, consideró que algunas familias podrían tener una Navidad más austera.

El aguinaldo debe tener un destino planificado

Uno de los principales consejos de Bravo es no considerar el aguinaldo como dinero disponible exclusivamente para las fiestas. Recomendó destinar una parte a fondos de emergencia, salud, educación y, si es posible, al adelanto de cuotas de créditos que no generen beneficios.

“Entonces, el aguinaldo no es una fuente de recursos para gastarlos a fin de año”, afirmó.

También desaconsejó utilizar tarjetas de crédito o préstamos para financiar celebraciones, viajes o compras que no sean indispensables. Aclaró que adquirir un equipo tecnológico puede justificarse cuando representa una herramienta de trabajo o responde a una necesidad real, pero no cuando se trata únicamente de reemplazar un dispositivo que todavía funciona.

Comprar con anticipación y buscar alternativas de ahorro

En cuanto a los regalos y las compras navideñas, Bravo señaló que noviembre todavía es un buen momento para adquirir productos no perecederos, debido a que los precios suelen incrementarse durante las últimas semanas de diciembre. Los alimentos frescos, en cambio, deben comprarse cerca de la fecha de consumo.

Además, recomendó aprovechar las ferias y los descuentos, realizar compras por mayor en familia, comparar precios y reducir gastos como comer fuera de casa o utilizar transporte sin planificación.

Finalmente, planteó combinar dos medidas para mejorar la economía familiar durante estos meses: reducir los gastos y buscar actividades adicionales que permitan incrementar los ingresos.

“Lo importante es la planificación. Esa es parte de la educación financiera que tenemos que tener siempre”.