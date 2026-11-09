Bolivia alista sus primeras exportaciones de algodón a Perú y Paraguay tras 15 años

Después de 15 años sin exportaciones, el algodón boliviano vuelve a abrirse paso en los mercados internacionales. La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y el Ministerio de Desarrollo Productivo oficializaron la apertura del mercado peruano para la exportación de este producto, mientras el sector también alista el envío de su primer cargamento a Paraguay.

El presidente de la CAO, Klaus Frerking, anunció que esta semana saldrá el primer camión de exportación hacia Paraguay y destacó que, después de varios años de gestiones, también se logró habilitar el mercado de Perú.

Explicó que el sector algodonero tiene una planificación de crecimiento hasta 2036, con la meta de alcanzar las 100.000 hectáreas sembradas, exportar fibra de algodón por un valor de 260 millones de dólares y superar los 1.500 millones de dólares en exportaciones de confecciones textiles.

En cuanto a la producción, indicó que este año se alcanzaron las 5.000 hectáreas cultivadas, frente a las 2.000 del año pasado, y que para la campaña 2027 se proyecta llegar a las 10.000 hectáreas.

Además, señaló que se trabaja en la incorporación de biotecnología para recuperar la productividad y alcanzar más de 40 quintales de fibra de algodón por hectárea.

Algodón como motor de empleo y desarrollo rural

El presidente de la Federación Departamental de Productores de Algodón (Fedepa), Jesús Arce Valencia, sostuvo que el país tiene potencial para convertir este cultivo en un sector estratégico para la recuperación económica.

Arce destacó que Bolivia cuenta con tierras, productores, experiencia y capacidad industrial para fortalecer toda la cadena de valor textil. También señaló que el algodón puede contribuir a dinamizar la economía rural, generar empleos, sustituir importaciones y conquistar nuevos mercados.

Asimismo, resaltó que se trata de un cultivo que tiene capacidad para resistir condiciones de sequía, lo que representa una oportunidad para las regiones más afectadas por la falta de lluvias.

Gobierno destaca apertura de mercados

Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo, Medio Ambiente y Agua se informó que la apertura de los mercados de Perú y Paraguay fue resultado del trabajo coordinado con el sector productivo y los servicios sanitarios, entre ellos el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag).

La cartera de Estado también destacó las gestiones para habilitar el uso de biotecnología en el cultivo de algodón, con el objetivo de mejorar la producción y productividad.

Asimismo, indicó que la industria textil estatal comenzó a comprar fibra de algodón nacional, como parte de las acciones para fortalecer la producción boliviana.

Con la apertura de nuevos mercados, los productores esperan recuperar la actividad algodonera y fortalecer la industria textil, desde el cultivo de la materia prima hasta la elaboración de prendas de vestir.