Superávit comercial no garantiza más dólares en Bolivia, según experto

El presidente del Colegio de Profesionales en Comercio Exterior, Milton Málaga, advirtió que el superávit de la balanza comercial boliviana no necesariamente se traducirá en una mayor disponibilidad de dólares dentro del país, debido a que parte de los ingresos generados por las exportaciones podría permanecer en el exterior.

El especialista explicó que el desempeño favorable de las ventas internacionales está impulsado principalmente por el incremento de los precios de los minerales en el mercado mundial, una situación que beneficia a los exportadores y mejora las cifras comerciales.

“Es una especie de suerte coyuntural del Gobierno actual, que sin mucho esfuerzo los exportadores se ven beneficiados por los precios internacionales que han estado de subida”, manifestó.

Exportaciones superan los $us 10.000 millones

Según datos oficiales del comercio exterior boliviano, entre enero y septiembre de 2026 las exportaciones alcanzaron los 10.350 millones de dólares, mientras que las importaciones llegaron a 8.114 millones, dejando un superávit comercial acumulado de aproximadamente 2.236 millones de dólares.

Este comportamiento está relacionado principalmente con el incremento del valor de las exportaciones mineras, favorecidas por las cotizaciones internacionales.

Málaga sostuvo que los precios de los minerales son determinantes para explicar los resultados positivos.

“Los términos de intercambio a nivel internacional están positivos, favorables, en especial para la minería”, explicó.

Advierten que las divisas deben ingresar al país

Pese al resultado comercial favorable, el especialista remarcó que el principal desafío es lograr que los dólares obtenidos por las exportaciones ingresen al sistema financiero boliviano.

“Mientras esas divisas no se efectivicen dentro del territorio nacional, no van a refrescar la circulación de dólares en el mercado interno”, advirtió.

Málaga explicó que registrar mayores exportaciones no significa automáticamente que exista más moneda extranjera disponible para las operaciones económicas de la población.

“Si esas divisas se quedan fuera, va a ser solo un registro, no va a tener ningún efecto en la realidad del día a día de los bolivianos”, afirmó.

Precios internacionales impulsan resultados

El representante del sector señaló que el comportamiento positivo de la balanza comercial responde, en buena medida, a condiciones favorables del mercado internacional, particularmente en el sector minero.