La cotización oficial del dólar vuelve a bajar este miércoles en Bolivia

El dólar oficial se cotiza en Bs 11,71 este miércoles 11 de noviembre, registrando una disminución de cuatro centavos respecto a la jornada anterior, cuando se encontraba en Bs 11,75, según los datos del Banco Central de Bolivia (BCB).

Con esta nueva variación, la moneda estadounidense acumula otro descenso y continúa por debajo de la barrera de los Bs 12, después de haber superado ese nivel a finales de octubre.

Así se cotizó el dólar oficial en los últimos días:

Del sábado 7 al lunes 9 de noviembre: Bs 11,81.

Martes 10 de noviembre: Bs 11,75.

Miércoles 11 de noviembre: Bs 11,71.

El comportamiento de la moneda estadounidense se enmarca en el esquema de tipo de cambio flexible aplicado por el BCB desde finales de junio, que permite ajustes en la cotización oficial.