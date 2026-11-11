La cotización oficial del dólar vuelve a bajar este miércoles en Bolivia

La cotización oficial de la moneda estadounidense vuelve a disminuir este miércoles 11 de noviembre, con una nueva reducción respecto a la jornada anterior.
10/11/2026 23:36
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El dólar oficial se cotiza en Bs 11,71 este miércoles 11 de noviembre, registrando una disminución de cuatro centavos respecto a la jornada anterior, cuando se encontraba en Bs 11,75, según los datos del Banco Central de Bolivia (BCB).
Con esta nueva variación, la moneda estadounidense acumula otro descenso y continúa por debajo de la barrera de los Bs 12, después de haber superado ese nivel a finales de octubre.
Así se cotizó el dólar oficial en los últimos días:
Del sábado 7 al lunes 9 de noviembre: Bs 11,81.
Martes 10 de noviembre: Bs 11,75.
Miércoles 11 de noviembre: Bs 11,71.
El comportamiento de la moneda estadounidense se enmarca en el esquema de tipo de cambio flexible aplicado por el BCB desde finales de junio, que permite ajustes en la cotización oficial.
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