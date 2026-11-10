ANH descarta incremento del diésel y ratifica precio de Bs 17,95 por litro

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) desmintió las publicaciones que circulan en redes sociales sobre un supuesto incremento del precio del diésel y confirmó que el costo final regulado se mantiene en Bs 17,95 por litro.

Mediante un comunicado oficial, publicado este 10 de noviembre, la entidad aclaró que no existe una modificación del precio final regulado, ante los rumores que señalaban que el combustible subiría a Bs 21,44 por litro desde las cero horas de esta jornada.

La entidad informó que emitió la Resolución Administrativa RAN-ANH-DJ-UGJN N° 0048/2026, que reglamenta la aplicación de las modificaciones establecidas en la Disposición Adicional Única del Decreto Supremo N° 5764, del 5 de noviembre de 2026.

Asimismo, aseguró que continuará realizando controles y fiscalizaciones para verificar el cumplimiento de la normativa vigente en la comercialización de hidrocarburos.

El comunicado oficial de la ANH

La ANH exhortó a la población a informarse mediante los canales oficiales de la institución y evitar la difusión de información no confirmada.