Maestros urbanos cumplen segundo día de paro y anuncian que podrían masificar la huelga de hambre

El Magisterio Urbano de Bolivia cumple este martes su segundo día de paro nacional movilizado de 48 horas, mientras continúa la huelga de hambre que ya alcanza su octavo día.

Ante la falta de respuestas del Gobierno, los maestros anuncian que masificarán la medida e incluso analizan nuevas acciones de presión, como un paro de 72 horas y bloqueos.

El secretario ejecutivo de la Federación de Maestros de Santa Cruz, Lorenzo Chávez, informó que a nivel nacional ya se aproxima a los 200 el número de huelguistas y anunció que, desde esta jornada, se sumará un representante por cada colegio para fortalecer la protesta.

"Anoche tuvimos una asamblea en Santa Cruz y hemos decidido masificar la huelga a partir de hoy. Se va a sumar un huelguista por colegio", explicó el dirigente.

Asimismo, señaló que enviarán más maestros a La Paz para reforzar la medida y que entre este martes y miércoles sostendrán reuniones para definir nuevas determinaciones.

"Esto continúa; no tenemos ninguna respuesta del Gobierno", afirmó Chávez, quien advirtió que el sector no descarta radicalizar sus medidas de presión.

Analizan paro de 72 horas y bloqueos

El dirigente sostuvo que, ante la falta de atención a sus demandas, los maestros podrían asumir un paro de 72 horas e instalar bloqueos como siguientes medidas de presión.

"No descartamos el paro de 72 horas; es la única forma de hacer escuchar nuestras demandas, que el Gobierno nacional está descuidando", expresó.

Chávez también expresó su preocupación por el deterioro de la salud de los huelguistas, aunque aseguró que continuarán con las movilizaciones hasta obtener una respuesta de las autoridades.

Huelga de maestros urbanos en Santa Cruz. Foto: Red Uno

El paro nacional movilizado de 48 horas, que se cumple este lunes 9 y martes 10 de noviembre, fue convocado en rechazo a la propuesta gubernamental de descentralizar la administración de los institutos técnicos y tecnológicos y transferir su tuición a las gobernaciones.

Los maestros cuestionan que esta transferencia se plantee sin garantizar los recursos económicos necesarios. Además, exigen un incremento salarial acorde con la canasta familiar, jubilación al 100%, mayor presupuesto para educación y la creación de más ítems.

Por su parte, el ministro de Educación, Ricardo Sanjinés, pidió a los dirigentes no confundir la descentralización con una supuesta privatización y aseguró que la educación continuará siendo pública y gratuita.

Asimismo, no descartó instalar una mesa de diálogo con los maestros durante la próxima semana para atender sus observaciones y buscar una salida al conflicto. Mientras tanto, el sector mantiene sus medidas de presión y prevé definir nuevas acciones en un ampliado nacional.