¿Te perdiste el primer capítulo de Bolivia Siglo XXI? Aquí puedes verlo

La serie documental Bolivia Siglo XXI, impulsada por el expresidente Carlos Mesa, se estrenó este domingo 8 de noviembre por la pantalla de Red Uno, con un recorrido por los acontecimientos políticos, económicos y sociales que marcaron la historia del país.

Si te perdiste el primer capítulo, denominado “La estela de la democracia”, puedes verlo a través de la plataforma digital Red Uno Play, donde se encuentra disponible para el público.

HAZ CLIC AQUÍ PARA VER EL PRIMER CAPÍTULO DE BOLIVIA SIGLO XXI

https://www.reduno.com.bo/play/especiales/bolivia-siglo-xxi

¿Qué muestra el primer capítulo?

La primera entrega reconstruye los acontecimientos históricos que marcaron a Bolivia entre 1979 y 2001, comenzando con el golpe de Estado de Alberto Natusch Busch y el posterior régimen militar de Luis García Meza.

Una serie de 12 capítulos sobre la historia de Bolivia

Bolivia Siglo XXI es una producción desarrollada por Carlos Mesa, Mario Espinoza y Ximena Valdivia, que da continuidad a la reconocida serie Bolivia Siglo XX.

La nueva entrega contempla 12 capítulos de aproximadamente una hora, que combinan el recorrido por la historia política reciente con temas relacionados con la democracia, el papel de la mujer, los recursos naturales y el medioambiente.

A través de imágenes de archivo, testimonios y análisis históricos, la producción busca acercar a las nuevas generaciones a los hechos que definieron el rumbo de Bolivia.

¿Dónde y cuándo ver Bolivia Siglo XXI?

La serie se emite los domingos a las 18:50 por Red Uno. Además, el canal anunció que el primer capítulo será retransmitido este sábado 14 de noviembre, a las 21:00.

Quienes no pudieron seguir el estreno también tienen la opción de acceder al primer episodio mediante la plataforma digital.