Microbasural en la zona del Canal Isuto genera malos olores y preocupación en vecinos

La zona del Canal Isuto, en Santa Cruz, se ha convertido en un punto de acumulación de basura y escombros, situación que genera preocupación entre los vecinos por los problemas de contaminación, los malos olores y los riesgos para la salud.

Denuncian que personas inescrupulosas utilizan este sector para deshacerse de sus desperdicios, principalmente durante la noche y la madrugada, aprovechando la falta de control.

Entre los residuos que se acumulan hay restos de materiales de construcción, plásticos, basura orgánica y otros desechos que terminan ocupando ambos costados de la vía pública. Según los vecinos, el problema es recurrente y, pese a que la basura es retirada ocasionalmente, en pocos días vuelven a depositar grandes cantidades de desperdicios.

“Hay demasiada intoxicación, al menos cuando vienen y empiezan a quemar su basura de noche. Puro humo queda acá. Todo el tiempo esto es así”, relató una ciudadana.

Afirman que estos depósitos se realizan sin ningún tipo de control, mientras los desperdicios se acumulan y generan condiciones insalubres para quienes viven en los alrededores.

La situación también representa un peligro para los peatones, debido a que la basura ocupa los laterales de la vía y obliga a las personas a caminar por medio de la calzada. Los vecinos expresaron su preocupación por los niños que circulan diariamente por el lugar para dirigirse a sus unidades educativas.

“Mucha suciedad, estamos expuestos a todo tipo de enfermedades, es una pena que la gente venga y tire la basura acá. Es incómodo para todos nosotros”, manifestó otro afectado.

Ante este panorama, los vecinos acudieron a Ojo Ciudadano para hacer pública su denuncia y exigir la intervención de las autoridades competentes. Piden que se retiren los desperdicios, se refuercen los controles.