Magisterio instala otro piquete mientras el paro se acata parcialmente

El Magisterio Urbano reportó este lunes 9 de noviembre seis bajas acumuladas entre los docentes que participan en la huelga de hambre contra la descentralización educativa. Pese a ello, el sector reforzó sus medidas de presión con un tercer piquete integrado por seis maestros en la ciudad de La Paz.

La jornada también estuvo marcada por el inicio del paro nacional de 48 horas, que tuvo un acatamiento desigual, debido a que algunas unidades educativas suspendieron sus actividades, mientras otras continuaron pasando clases.

Seis bajas y un nuevo piquete de huelga

Desde la Casona del Magisterio Urbano de La Paz, una docente del Instituto Tecnológico Pedro Domingo Murillo informó que durante esta jornada se registraron dos nuevas bajas entre los huelguistas, elevando a seis el número acumulado de personas que dejaron la medida.

“Ya hay dos bajas y en total ya serían seis bajas. Vamos a continuar con la lucha, ya que esta lucha es en contra de la descentralización de los institutos técnicos, tecnológicos, lingüísticos y artísticos”, manifestó.

La profesora confirmó que seis docentes se incorporaron al tercer piquete de huelga de hambre, mientras que los integrantes del primero cumplen su séptimo día de protesta.

Maestros aseguran que no recibieron invitación al diálogo

La representante del sector señaló que, hasta la noche de este lunes, no habían recibido una invitación oficial del Ministerio de Educación para abordar sus demandas.

“No, absolutamente ninguna invitación. Lo único que quieren es imponernos, no quieren escuchar a los que trabajamos dentro del Magisterio”, cuestionó.

La docente reiteró que el sector exige al Gobierno desistir de la propuesta de transferir la administración de los institutos técnicos, tecnológicos, artísticos y lingüísticos a las gobernaciones.

Asimismo, afirmó que las protestas buscan defender la educación pública, gratuita y de calidad.

“Vamos a continuar, ya que estamos luchando por una educación pública, gratuita y de calidad, más que todo pensando en los futuros profesionales, en nuestros niños y jóvenes”, expresó.

Unidad educativa de El Alto no acató el paro

Pese a la convocatoria nacional, algunas unidades educativas decidieron continuar con sus actividades escolares.

Es el caso de la Unidad Educativa Nocturna Brasilia, ubicada en el Distrito 1 de la ciudad de El Alto, donde estudiantes de primaria y secundaria asistieron a clases con normalidad durante la primera jornada del paro.

El director del establecimiento confirmó que los profesores no suspendieron sus labores y que tampoco está previsto hacerlo este martes.

“Estamos pasando clases normal. En este momento los estudiantes de sexto de secundaria están pasando con la profesora de Religión, normal las actividades en todos los cursos”, explicó.

Consultado sobre la segunda jornada del paro, respondió: “No tenemos previsto parar las actividades. Vamos a trabajar normal”.